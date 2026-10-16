Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունն առաջնորդվում է այն ուժերի շահերով, որոնք գտնվում են Հայաստանից և Ռուսաստանից շատ հեռու։ Նրանք սպասարկում են այդ օրակարգը։ Մասնավորապես՝ առճակատում Ռուսաստանի հետ, Կովկասում նոր թեժ կետերի ստեղծում և այլն»,- ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուդչակը։               
 
Նորություններ » Էսօր հացի միջազգային օրն ա

Էսօր հացի միջազգային օրն ա

Էսօր հացի միջազգային օրն ա
16.10.2026 | 16:10

Հացը միշտ էնքան կարևոր ա եղել մարդու համար, որ հաց են ասել ընդհանրապես՝ ուտելիքին, ավելին՝ ապրուստին են հաց ասել, փողին, հարստությանը։ Օրինակ՝ ասում ենք հանապազօրյա հաց, կամ երբ մեկին զրկում են ապրուստի միջոցից, ասում ենք՝ հացը կտրեցին, իսկ միասին հաց կտրել նշանակում ա բարեկամանալ, հաց ու ջուր տալ նշանակում ա մեկին օգնել, ապրեցնել։ Հացը միշտ ավելին ա եղել, ավելին ա նշանակել քան հացը։ Հացը հոգի ունի։

Իսկ գիտե՞ք, որ անգլերեն լորդ ու լեդի բառերը հենց հացից են կազմված՝ lord բառը հին անգլերենում եղել ա hlāford, այսինքն՝ hlāf - հաց + weard – պահել, իսկ lady-ն եղել ա hlǣfdīge, այսինքն՝ hlǣf - հաց + dīge – հունցել։ Իսկ ռուսն ասում ա хлеб всему голова։

Մեր քարաստանում մենք սովորել ենք քարից հաց քամել, ու մեր համար քարն էլ ա հաց դարձել, այսինքն՝ կյանք ա դարձել։ Մենք քարերից մեր երգերն ենք քամել, մեր եկեղեցիները, մեր խաչքերերը, մեր միջնադարյան պոեզիան։ Ու դրանք դարերով մեր հացն են եղել։

Թող մեր հացը երբեք չպակասի՝ ո՛չ մարմնական, ո՛չ էլ հոգևոր։

Ամեն

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 69

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը վերադառնում է ռուսական գազին, կամ Երևանի հերթական սխալ հաշվարկը

Ադրբեջանը վերադառնում է ռուսական գազին, կամ Երևանի հերթական սխալ հաշվարկը

Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության (SOCAR) փոխնախագահ Էլշադ Նասիրովը հայտարարել է, որ Բաքուն մտադիր է վերսկսել ռուսական գազի գնումները «Գազպրոմից»։

Ուշագրավ է, որ խոսքը գազի սեփական պաշարներ ունեցող և եվրոպական շուկայում իր դիրքերն ամրապնդող երկրի մասին է։ Հիշեցնեմ, որ 2027-ից Բաքուն պարտավորվել է կրկնապատկել դեպի Եվրոպա գազի արտահանումը` հասցնելով տարեկան 20 մլրդ խմ-ի...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսօր հացի միջազգային օրն ա
Էսօր հացի միջազգային օրն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները
Ռուս-թուրքական մերձեցման մարտահրավերները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.