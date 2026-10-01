Հավատքի տեսողություն
17.10.2026 | 00:03
Հոկտեմբերի 17
Ի՛նձ ուղղեք ձեր աչքերը՝ Ինձ տեսնելու համար:
Մի՛ նայեք ձեր շրջապատում եղած փնթի բաներին, գեղեցկությունից զրկված դատարկություններին։
Մի’ նայեք ձեր մեջ եղած և ձեր շրջապատի մարդկանց անկատարությանը:
Երբ ձեր հայացքը շարունակ ինձ փնտրի, այնժամ կունենաք հավատքի տեսողություն, և կկարողանաք նշմարել Իմ մեջ` ձեր կարողացածը և ձեր կամեցածը:
Ձեր անհանգստության մեջ նայեք Իմ անխռովությանը ու հանգստությանը:
Անհամբերության մեջ` նայեք Իմ անսահման համբերությանը:
Ձեր պակասության ու անկատարության մեջ նայեք Իմ կատարելությանը:
Ինձ նայելով` հետզհետե Ինձ այնքան կնմանվեք, որ ձեզ էլ կասեն, թե դուք առնչվել եք Հիսուսի հետ:
Երբ Ինձ նմանվելով` ճշմարիտ առաջընթաց ապրեք, այդ ժամանակ դուք կկարողանաք անել այն, ինչ Ես արեցի, և ավելի մեծամեծերը պիտի անեք, որովհետև Ես գնում եմ Հորս մոտ:
Աստվածամերձ ձեր բնակության վայրից, ինչին այլևս չեն կարողանա մոտենալ ո՛չ մարդկային սովորական կաշկանդումները և ոչ էլ սահմանափակումները, Ես կարող եմ պարգևել ձեզ ամենահաղթ և ամենահրաշագործ ուժը` ձեր Աստվածային Եղբոր ու Դաշնակցի:
Մեկնաբանություններ