Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » Էկոլոգիական ական՝ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների սրտում

Էկոլոգիական ական՝ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների սրտում

Էկոլոգիական ական՝ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների սրտում
17.10.2026 | 10:46

Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է վերջնականապես կործանել Հայաստանը, թող շարունակի Ամուլսարի ծրագիրը։
Ես և հանքարդյունաբերության ոլորտում իմ չորս միջազգային խորհրդատուները երեք տարի շարունակ ուսումնասիրել ենք «Լիդիան»-ի Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի նախագիծը և 2023 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը ներկայացրել բնապահպանական բոլոր ռիսկերը։ Այնուամենայնիվ, կառավարությունը շարունակեց նախագծի իրականացումը։
Խնդիրն այն է, որ 2005 թվականին հիմնադրված ամերիկյան «Lydian» ընկրությունը չունի հանքարդյունաբերության ոլորտում նախորդ գործնական փորձ և վարկանիշ, ունի թերի ու անբավարար գնահատականներ ու երաշխիքներ, և աշխարհի որևէ այլ վայրում չի իրականացրել նման քիմիապես և էկոլոգիապես վտանգավոր նախագիծ: «Լիդիան»-ի առաջին և միակ ծրագիրը Ամուլսարն է, որը գտնվում է Հայաստանի ամենակարևոր ջրային ռեսուրսների սրտում: Եթե այս հանքը գտնվեր մեկ այլ վայրում՝ ջրային ռեսուրսներից հեռու, ապա դրա վտանգավոր բնապահպանական ազդեցություններն ու հետևանքները շատ ավելի քիչ կլինեին, և դուք ընդհանրապես չէիք լսի իմ ձայնը։
Ամուլսարի գտնվելու վայրը ամենից վտանգավոր ռիսկային գործոնն է. այն տեղակայված է երեք գետերի (Արփա, Դարբ և Որոտան), երկու ջրամբարների (Սպանդարյան և Կեչուտ) ու ստորգետնյա թունելի հարևանությամբ՝ Ջերմուկի անմիջական մոտակայքում, ինչն ուղղակիորեն կանդրադառնա նաև Սևանա լճի վրա:
Թթվային դրենաժի (թթվային հոսքերի) անվերահսկելի բարձր մակարդակի պատճառով, ըստ Ձեզ, ի՞նչ կարող է պատահել հարյուրամյակների ընթացքում Հայաստանի կարևորագույն ջրային ռեսուրսների ակունքին: Ընդհանրապես, հանքարդյունաբերական գործունեությունը չպետք է մոտ լինի կենսական նշանակություն ունեցող ջրային համակարգերին, ինչպիսին Ամուլսարն է:
Մեկ այլ կարևոր ռիսկի գործոն է հանքային ապարների կառուցվածքը (the composition of the ore deposit). մեկ տոննա հանքաքարի մեջ առկա է ընդամենը 0,75 գրամ ոսկի: Դա նշանակում է հսկայական տարածքների ավերում և տեկտոնիկ տեղաշարժեր՝ այդ չնչին քանակությամբ ոսկին կորզելու համար։
Եթե ցանկանում եք վերջնականապես կործանել Հայաստանը, շարունակե՛ք Ամուլսարի ծրագիրը:
Հղումով ներկայացված տեսանյութը կարող է հստակ պատկերացում տալ այս նախագծի հետ կապված բազմաթիվ ռիսկերի մասին։

Սերգեյ ԱԲԱԶՅԱՆԻ ՖԲ էջից

Տեսանյութի հղումը՝
Դիտվել է՝ 150

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Հոգեբանական հյուծում
Հոգեբանական հյուծում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.