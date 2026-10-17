Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » Արծվաշենի «մուտիտն» ու Ալիևի հայատյաց ելույթը․ զուգահեռ իրականության երկու կողմերը

Արծվաշենի «մուտիտն» ու Ալիևի հայատյաց ելույթը․ զուգահեռ իրականության երկու կողմերը

Արծվաշենի «մուտիտն» ու Ալիևի հայատյաց ելույթը․ զուգահեռ իրականության երկու կողմերը
17.10.2026 | 12:03

Երեկ Ալիևը հերթական հայատյաց, ատելությամբ ու թշնամանքով հարուստ ելույթն է ունեցել։ Վերջին շրջանում նա կրկին ակտիվացրել է հայ ժողովրդին ուղղված ապամարդկայնացման, նույն ինքը՝ դեհումանիզացիայի լեզուն։ Նաև իր հայտարարություններով թիրախավորել ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը։

Առանձնացրել եմ ելույթում առկա և նախաստորագրված «խաղաղության պայմանագրի» հետ որևէ կապ չունեցող տերմիններն ու հայտարարությունները։ Արել եմ բառացի թարգմանություն։

«Հայաստանը ռազմական ագրեսիա է իրականացրել Ադրբեջանի դեմ՝ իրականացնելով էթնիկ զտումներ և մեկ միլիոն ադրբեջանցիների վտարելով իրենց հայրենի պատմական հողերից՝ թե՛ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, թե՛ ներկայիս Հայաստանի տարածքից»։

«Հայաստանի նախկին ղեկավարությունը՝ Հայաստանի բոլոր երեք նախկին նախագահներն ու նրանց հանցակիցները, որոնք ռազմական հանցագործներ և մանկասպաններ են, դեռևս չեն ստացել իրենց արժանի պատիժը։ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը 2018 թվականից շարունակել է իր նախորդների հանցավոր քաղաքականությունը»։

«Եվրոպական խորհրդարանը և Եվրոպայի խորհուրդը՝ միջազգային հարաբերությունների երկու անախրոնիզմներն ու ատավիզմները, մշտապես հարձակվել են Ադրբեջանի՝ ագրեսիայի զոհի վրա՝ միևնույն ժամանակ խրախուսելով ագրեսորին՝ Հայաստանին»։

«Անջատողականների առաջնորդները, ռազմական հանցագործներն ու մանկասպանները կանգնեցվեցին ադրբեջանական դատարանի առաջ։

Ըստ էության և ձևի՝ սա նման էր Նյուրնբերգի տրիբունալին։ Սակայն այս անգամ մեղադրյալի աթոռին հայ ֆաշիստներն էին։ Նրանք, ովքեր մեզ սպառնում էին, թե տանկերով կգան Բաքու, կգրավեն Բաքուն և այստեղ թեյ կխմեն, այժմ մեր բանտերում ադրբեջանական թեյ են խմում, իսկ նրանց տանկերը ցուցադրվում են Ռազմական ավարի այգում։ Ի դեպ, մեր հյուրերը կարող են այցելել Հաղթանակի այգի, Հաղթանակի թանգարան և Ռազմական ավարի այգի՝ լիովին հասկանալու օկուպացիայի բնույթն ու էությունը և ադրբեջանական ժողովրդի պատմական հաղթանակը»։

«Եթե Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառվեին մեր տարածքների օկուպացման, նրա իրականացրած ցեղասպանության և էթնիկ զտումների համար, Ադրբեջանը ստիպված չէր լինի մարտի դաշտում կոտրել հայկական ֆաշիզմի ողնաշարը։ Ագրեսորի անպատժելիությունը միայն ավելի էր մեծացնում նրա ամբարտավանությունը»։

«Մենք հաղթեցինք պատերազմում և օկուպանտներին դուրս քշեցինք մեր հողերից, բայց չձգտեցինք վրեժ լուծել 30 տարվա տառապանքների, ցեղասպանության կամ մեր քաղաքների ու գյուղերի ավերման համար։ Մենք մեր վրեժը լուծեցինք մարտի դաշտում»։

«Մենք հարված չհասցրինք արդեն ընկած թշնամուն։ Մենք չիջանք այն բարբարոսների և մանկասպանների մակարդակին, որոնք այդքան տառապանք էին պատճառել մեր ժողովրդին»։

Ալիևի կիրառած «մանկասպաններ», «հայկական ֆաշիզմ», «հայ ֆաշիստներ», «բարբարոսներ», «ռազմական հանցագործներ» և այլ ապամարդկայնացնող տերմինները ի՞նչ կապ ունեն խաղաղության հետ․․․Իհարկե՝ ոչ մի։

Հետևություններ անելն այնքան էլ բարդ չէ։ Ալիևը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ շարունակելու է հայերի և Հայաստանի դեմ պետական մակարդակով ատելության ու քսենոֆոբիայի քարոզը, շարունակելու է շինծու «դատավարությունների» թեման օգտագործել այդ քարոզի համար, շարունակելու է պահել հայի՝ որպես թշնամու կերպարը, շարունակելու է արհամարհել իր իսկ կողմից նախաստորագրված պայմանագիրը, միևնույն ժամանակ շարունակելու է խոսել իր կամակատար Փաշինյանի հետ շանտաժի լեզվով։ Իսկ զուգահեռ իրականության մեջ թևածում է Արծվաշենի մասին հերթական «մուտիտը»:

Տաթևիկ Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 124

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Հոգեբանական հյուծում
Հոգեբանական հյուծում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.