Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » Մենք իրավունք ունենք պահանջելու մեր վերադարձը՝ անվտանգ ու արժանապատիվ պայմաններում և իրական միջազգային երաշխիքներով

Մենք իրավունք ունենք պահանջելու մեր վերադարձը՝ անվտանգ ու արժանապատիվ պայմաններում և իրական միջազգային երաշխիքներով

Մենք իրավունք ունենք պահանջելու մեր վերադարձը՝ անվտանգ ու արժանապատիվ պայմաններում և իրական միջազգային երաշխիքներով
17.10.2026 | 13:25


Մեզ բռնի տեղահանեցին մեր հայրենիքից, բայց չեն կարող մեզ զրկել մեր ինքնությունից և մեր տուն վերադառնալու ձգտումից։ Մեզնից խլեցին մեր տները, մեր հողը, մեր սովորական կյանքը, բայց չեն կարող ստիպել մեզ հաշտվել այն մտքի հետ, թե Արցախն այլևս մեր պատմության փակված էջն է։
Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, որքան էլ հակաարցախյան լինի, չի կարող կոտրել մեր ժողովրդին, լռեցնել մեր ձայնը կամ ստիպել հրաժարվել մեր իրավունքներից։ Ոչ մի իշխանություն հավերժ չէ, իսկ ժողովրդի հիշողությունն ու իրավունքների ձգտումը չեն վերանում քաղաքական որոշումներով։
Միևնույն ժամանակ, մենք չենք ուզում սին խոստումներ։ Մենք գիտենք, որ վերադարձը դժվար է, որ ճանապարհը երկար է, և որ ոչ ոք չի կարող մեզ ասել՝ երբ այն իրականություն կդառնա։ Բայց մենք իրավունք ունենք պահանջելու մեր վերադարձը՝ անվտանգ ու արժանապատիվ պայմաններում և իրական միջազգային երաշխիքներով։ Մեր պայքարը պետք է լինի հետևողական՝ իրավական, դիվանագիտական և ազգային։ Մեր պահանջը պետք է հնչի միջազգային բոլոր հարթակներում։ Մեր երեխաները պետք է իմանան, որ իրենց հայրենիքի պատմությունը չի ավարտվել բռնի տեղահանությամբ։
Մենք բռնագաղթված ենք, բայց չենք հրաժարվել Արցախից։ Մենք ցավ ունենք, բայց մեր ցավը հանձնվելու պատճառ չէ։ Արցախը միայն անցյալ չէ։ Արցախը մեր իրավունքների, մեր արժանապատվության և մեր ապագայի հարցն է։
ԱՐՑԱԽԸ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔՆ Է։ ՄԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՍԱԿԱՐԿՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱ ՉԵՆ։

Հակոբ Հակոբյան
Դիտվել է՝ 107

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Հոգեբանական հյուծում
Հոգեբանական հյուծում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.