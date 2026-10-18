Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » Ամուլսարի թաքցված ճշմարտությունը. ուրանային վտանգ և նախկին ակտիվիստների լռությունը

Ամուլսարի թաքցված ճշմարտությունը. ուրանային վտանգ և նախկին ակտիվիստների լռությունը

Ամուլսարի թաքցված ճշմարտությունը. ուրանային վտանգ և նախկին ակտիվիստների լռությունը
18.10.2026 | 11:21


Ճշմարտությունն Ամուլսարի մասին այլևս հնարավոր չէ կոծկել կամ լռության մատնել, որքան էլ ոմանք փորձեն աչք փակել այս վտանգի վրա։
1952-1954 թվականների «Ամուլսարի որոնողահետախուզական խմբի» (Գրոմովյան արշավախումբ) 126 էջանոց համապարփակ հաշվետվությունը սևով սպիտակի վրա հաստատում է՝ Ամուլսարի տարածքում առկա են ուրանի և թորիումի հանքայնացումներ, իսկ ապարների գամմա-ճառագայթման ակտիվությունը հասնում է չափազանց բարձր՝ 500-1100 միավոր մակարդակի։ Ավելին, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նույնպես հաստատել է, որ հնարավոր հանքահանման տարածքից ընդամենը 3.5-4 կմ հեռավորության վրա գամմա-ճառագայթման դոզայի հզորությունը գերազանցում է թույլատրելի նորման 4-5 անգամ՝ հասնելով 80-115 միկրոռենտգեն/ժամի։ Եվ այս ամենի պայմաններում որևէ լուրջ մասնագիտական կամ պետական փորձաքննություն առ այսօր չի իրականացվել։
Բայց ամենացավալին այն է, որ մեր երկրում նախկին «էկոակտիվիստները», որոնք տարիներ առաջ կուրծք էին ծեծում Ամուլսարի համար և հանրությանը համոզում իրենց «սկզբունքայնության» մեջ, այսօր տաքուկ պաշտոններ են զբաղեցրել կառավարական կաբինետներում և մոռացել ամեն ինչ՝ հանուն սեփական աթոռի ու բարեկեցության։ Նրանք, ովքեր ժամանակին փողոց էին փակում, այսօր լուռ համաձայնությամբ սպասարկում են այս աղետալի ծրագիրը՝ անտեսելով հանրային առողջությանն ու շրջակա միջավայրին սպառնացող իրական վտանգը։
Այս ապօրինությունն ու լռությունն անհետևանք չեն մնալու։ Տարածե՛ք այս նյութը, որպեսզի բոլորը տեսնեն իրական պատկերը և հիշեն, թե ով ով է։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ

Դիտվել է՝ 165

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայրենիքը չի տեղաշարժվում
Հայրենիքը չի տեղաշարժվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.