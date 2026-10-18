Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » Փաշինյանի ռուսական «նահանջը». ռազմավարական շրջադա՞րձ, թե՞ ժամանակ շահելու մարտավարություն

Փաշինյանի ռուսական «նահանջը». ռազմավարական շրջադա՞րձ, թե՞ ժամանակ շահելու մարտավարություն

Փաշինյանի ռուսական «նահանջը». ռազմավարական շրջադա՞րձ, թե՞ ժամանակ շահելու մարտավարություն
18.10.2026 | 11:31

«Ռոսատոմը» Հայաստանից դրական ազդանշաններ է ստանում՝ նոր էներգաբլոկ կառուցելու առաջարկի վերաբերյալ»,- հայտարարել է կորպորացիայի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովը։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ նախկինում պնդում էր, թե հայկական երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարումը պետք է փոխանցվի երրորդ երկրի, այժմ առաջարկել է ռուսական կողմի հետ ստեղծել աշխատանքային խումբ՝ երեք ամսում երկաթուղու մրցունակության ապահովման լուծումներ ներկայացնելու համար։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ հայտարարել է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները եղբայրական են, իսկ խնդիրները՝ լուծելի։
Այս հայտարարությունները հիմք են տվել ենթադրելու, թե Փաշինյանը փորձում է կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Սակայն արդյո՞ք սա ռազմավարական վերանայում է, թե՞ մարտավարական մանևր։
Ես բազմիցս պնդել եմ, որ Փաշինյանի քաղաքականության ռազմավարական նպատակը ոչ այնքան Ադրբեջանի հետ խաղաղությունն է, որքան Հայաստանը Ռուսաստանի ազդեցության ուղեծրից դուրս բերելը։ Այդ ճանապարհին արված զիջումները, իմ համոզմամբ, նպաստեցին նաև Արցախի կործանմանը՝ Հայաստանի համար ստեղծելով անվտանգային, տնտեսական և աշխարհաքաղաքական լուրջ ռիսկեր։ Սակայն այդ քաղաքականության վտանգավոր լինելը դեռ չի նշանակում, թե Փաշինյանը պատրաստ է հրաժարվել իր նպատակներից։
Ուստի հիմնական հարցը հետևյալն է՝ Փաշինյանը վերանայո՞ւմ է իր քաղաքականությունը, թե՞ պարզապես փորձում է կառավարել դրա հետևանքով առաջացած ռիսկերը։
Իմ գնահատմամբ՝ երկրորդ տարբերակն ավելի հավանական է։
Նոր ատոմակայանի հարցում վերջնական որոշում չկա. «Ռոսատոմի» առաջարկի վերաբերյալ դրական ազդանշանները դեռ չեն նշանակում, որ Երևանն ընտրություն է կատարել հօգուտ ռուսական նախագծի։ Փաշինյանը բազմիցս շեշտել է, որ որոշումը կայացվելու է բացառապես տնտեսական չափանիշներով, իսկ նոր ԱԷԿ-ի տեխնոլոգիայի և գործընկերոջ ընտրության վերջնաժամկետը մնում է 2027 թվականի վերջը։
Նույնը վերաբերում է երկաթուղուն. աշխատանքային խմբի ստեղծումը չի նշանակում, թե կառավարությունը հրաժարվել է կոնցեսիոն պայմանագրի վերանայումից։ Հարցը պարզապես հետաձգվում է՝ Մոսկվայի հետ հերթական առճակատումից խուսափելու համար։
Միաժամանակ իշխանությունը չի հրաժարվում եվրոպական ինտեգրման օրակարգից։ Թեև գիտակցում կա, որ ԵՄ անդամակցությունը տեսանելի հեռանկարում իրատեսական չէ, իշխանությունը չի պատրաստվում վերանայել անգամ Ազգային ժողովի ընդունած համապատասխան օրենքը։
Այսպիսով՝ ռազմավարական նպատակները մնում են անփոփոխ, փոխվում է միայն դրանց իրագործման մարտավարությունը։
Հատկանշական է Մոսկվայի արձագանքը։ Ռուսական կողմն, ըստ ամենայնի, Փաշինյանի վերջին քայլերը բավարար չի համարում՝ Երևանի քաղաքականության սկզբունքային վերանայում համարելու համար։ Թերևս սա է պատճառը, որ առայժմ հստակ չէ անգամ Փաշինյան–Պուտին հանդիպման ժամկետը։
Իրականում Փաշինյանը հայտնվել է սեփական քաղաքականության հակասությունների թակարդում։
Մի կողմից նա ձգտում է Հայաստանը դուրս բերել ռուսական ուղեծրից, մյուս կողմից՝ ստիպված է հաշվի նստել տնտեսության և էներգետիկ անվտանգության՝ Ռուսաստանից ունեցած կախվածության հետ։ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների կտրուկ վատթարացումը կարող է առաջացնել ոչ միայն տնտեսական ու սոցիալական ճգնաժամ, այլև սպառնալ իշխանության կայունությանը։
Իմ համոզմամբ՝ Փաշինյանը ոչ թե հրաժարվել է իր ռազմավարությունից, այլ փորձում է ժամանակ շահել՝ գիտակցելով դրա հնարավոր կործանարար հետևանքները Հայաստանի և սեփական իշխանության համար։
Ժամանակը ցույց կտա, թե այս մարտավարությունը կմեղմի՞ ԵԱՏՄ գործընկերների առարկությունները կամ կստիպի՞ Մոսկվային հրաժարվել պատժամիջոցներից։
Դժվար է պատկերացնել, որ Ռուսաստանը բավարարվի բացառապես հայտարարություններով, եթե համոզված է, որ Երևանը շարունակելու է երկրի ստրատեգիական վերակողմնորոշման քաղաքականությունը՝ պարզապես փոխելով դրա տեմպերը։

Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ
Դիտվել է՝ 211

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայրենիքը չի տեղաշարժվում
Հայրենիքը չի տեղաշարժվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.