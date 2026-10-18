Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » ԱՄՆ-Իրան հարաբերություններ. վերախմբավորման դադա՞ր, թե՞ մշտական փակուղի

ԱՄՆ-Իրան հարաբերություններ. վերախմբավորման դադա՞ր, թե՞ մշտական փակուղի

ԱՄՆ-Իրան հարաբերություններ. վերախմբավորման դադա՞ր, թե՞ մշտական փակուղի
18.10.2026 | 12:07

Սեպտեմբերին տված հարցազրույցում (հղումը՝ Հ. Գ.-ում) կանխատեսել էի, որ Թրամփ-Փեզեշքիան հնարավոր հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չունեմ (հնարավոր, որովհետև կասկածում էի, որ այն կկայանա, թեպետ հայտարարվում էր)։ Նկատել էի, որ այն կողմերին ավելի շատ վերախմբավորվելու, սեփական հնարավորությունները չափելու և ապագա ռազմավարությունը մշակելու որոշակի դադար է ընձեռում, քան որևէ էական հարց լուծելու հնարավորություն:
Հիմա էլ կարծում եմ, որ ԱՄՆ-Իրան հարաբերությունները պարբերաբար մտնելու են փակուղի, որովհետև կողմերն ունեն սեփական շահերի սպասարկման վերաբերյալ իրենց առանձնահատուկ պատկերացումները։

Արա Լ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․
Հղումը՝
Դիտվել է՝ 144

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայրենիքը չի տեղաշարժվում
Հայրենիքը չի տեղաշարժվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.