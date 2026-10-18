ԳԴ-ն ընթացք է տվել Հայկ Դեմոյանի ներկայացրած հանցագործության մասին հաղորդմանը
18.10.2026 | 12:14
Գլխավոր դատախազությունն ընթացք է տվել Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի՝ եկեղեցու դռան փեղկի գնման վերաբերյալ հանցագործության մասին հաղորդմանը, Armenia Today-ին հաստատել է գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։
Դեմոյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ կառավարության պահուստային ֆոնդի միջոցներով գնման առնչությամբ հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն։ Նրա պնդմամբ՝ «հայկական եկեղեցու դռան փեղկ» ներկայացված փայտե քանդակը կասկածելի ծագում ու վավերականություն ունի, իսկ գնումն իրականացվել է կոռուպցիոն սխեմայով։ Հաղորդմամբ նա պահանջել է նախաքննություն սկսել, կալանք դնել բարձրաստիճան պաշտոնյաների գույքի վրա և կանխել դռան փեղկի մյուս մասի հնարավոր գնումը։ «Նույն հանցավոր եղանակով պատրաստվում են պետական միջոցների հաշվին գնել անհայտ ծագում ունեցող դռան փեղկի մյուս մասը»,- հայտարարել է Դեմոյանը։
Armenia Today
Մեկնաբանություններ