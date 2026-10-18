Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » ԳԴ-ն ընթացք է տվել Հայկ Դեմոյանի ներկայացրած հանցագործության մասին հաղորդմանը

ԳԴ-ն ընթացք է տվել Հայկ Դեմոյանի ներկայացրած հանցագործության մասին հաղորդմանը

ԳԴ-ն ընթացք է տվել Հայկ Դեմոյանի ներկայացրած հանցագործության մասին հաղորդմանը
18.10.2026 | 12:14

Գլխավոր դատախազությունն ընթացք է տվել Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի՝ եկեղեցու դռան փեղկի գնման վերաբերյալ հանցագործության մասին հաղորդմանը, Armenia Today-ին հաստատել է գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։
Դեմոյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ կառավարության պահուստային ֆոնդի միջոցներով գնման առնչությամբ հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն։ Նրա պնդմամբ՝ «հայկական եկեղեցու դռան փեղկ» ներկայացված փայտե քանդակը կասկածելի ծագում ու վավերականություն ունի, իսկ գնումն իրականացվել է կոռուպցիոն սխեմայով։ Հաղորդմամբ նա պահանջել է նախաքննություն սկսել, կալանք դնել բարձրաստիճան պաշտոնյաների գույքի վրա և կանխել դռան փեղկի մյուս մասի հնարավոր գնումը։ «Նույն հանցավոր եղանակով պատրաստվում են պետական միջոցների հաշվին գնել անհայտ ծագում ունեցող դռան փեղկի մյուս մասը»,- հայտարարել է Դեմոյանը։

Armenia Today
Դիտվել է՝ 87

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայրենիքը չի տեղաշարժվում
Հայրենիքը չի տեղաշարժվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.