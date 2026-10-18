Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » Ափսոս էր Ֆրանսիան

Ափսոս էր Ֆրանսիան

Ափսոս էր Ֆրանսիան
18.10.2026 | 13:21

Եվրոպական «ժողովրդավարները» շուրջ երկու տասնամյակ քննադատում են Ռուսաստանին ազատության, մարդու իրավունքների և քաղաքացիական հասարակության ու լիբերալ արժեքաբանությունից հրաժարվելու, դեպի ավտորիտարիզմ հետընթացի համար: Այդ նույն «ժողովրդավարները» ողջունում ու փառաբանում էին ելցինյան վարչակարգը 1990-ական թթ. , որն ընտրել է երկրի ժողովրդավարացման ուղին: Այդ գործընթացի արդյունքը քաոսն էր, թալանը, հանցագործ աշխարհի կողմից պետական մարմինների վրա վերահսկողության սահմանումը, ազգամիջյան արյունահեղությունները և այլն: 2000-ականն թթ. սկզբներից, Պուտինի իշխանության գալուց հետո, էականորեն փոխվեց քաղաքական համակարգը: Լավ է դա, թե վատ, քննարկելն անիմաստ է, կուսակցական դիրքորոշում է: Բայց այն, ինչ կատարվում է այսօր Ֆրանսիայի, Իտալիայի և ԵՄ մյուս պետությունների քաղաքներում, ստիպում է կրկին մտածել լիբերալ արմատական կառավարման արդյունավետության մասին:

Ափսոս էր Ֆրանսիան, լավ է, որ դը Գոլը չի տեսնում իր երկրի այս խայտառակ վիճակը: Իսկ ԵՄ բարձրագույն մարմնի Եվրոպական խորհրդի նիստում Զելենսկին պահանջում է 70 միլիարդ եվրոյից ավելին, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում 20 մլն ուկրաինացիներ կհեղեղեն եվրոպական քաղաքները: Մի կողմից սոցիալական բունտի վտանգն է և աֆրոասիական մահմեդական էմիգրանտների ավերիչ ալիքը, մյուս կողմից՝ Զելենսկու սպառնալիքները: Ինչպես հայ պոեզիայի դասականն էր ասում՝ ջրի և հրի արանքում:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 243

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ
«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.