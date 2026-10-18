Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » Դաշնակցային հարաբերություններն իրենք իրենց չեն քանդվում, դրանք քանդող է պետք

Դաշնակցային հարաբերություններն իրենք իրենց չեն քանդվում, դրանք քանդող է պետք

Դաշնակցային հարաբերություններն իրենք իրենց չեն քանդվում, դրանք քանդող է պետք
18.10.2026 | 14:22

Խնդիրն այն չէ, որ հակասություններ են առաջացել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև ռազմավարական-դաշնակցային հարաբերություններում։ Նման ու շատ ավելի բարդ խնդիրներ ու հակասություններ ժամանակ առ ժամանակ առաջացել են դեռ 1990-ականներից։ Ադրբեջանի՝ Ռուսաստանի հետ ռազմավարական-դաշնակցային հարաբերություններն էլ ժամանակ առ ժամանակ շահերի չհամընկման, անկման կամ սառեցման էպիզոդիկ դրվագներ են արձանագրում։ Մտերիմ, միմյանց վրա ազդեցություն պրոյեկտելու ձգտող, համադրելի տեսլական ունեցող ռազմավարական գործընկերների միջև ժամանակ առ ժամանակ նման ճգնաժամեր առաջանում են, ու դա շատ բնական և նորմալ է։

Խնդիրն այն է, թե այդրո՞ք առկա է երրորդ կողմ, որն հմուտ կերպով ունակ է խաղալ այդ էպիզոդիկ հակասությունների վրա ու կարո՞ղ է օգտվել դաշնակցիների միջև առաջացած նման էպիզոդիկ հակասությունից՝ ռազմավարությունից բխող նուրբ խաղի ու իր իսկ աճեցրած ասեթների միջոցով այն դարձնելով երկարատև և խորը ճգնաժամ։

Ասելիքս ի՞նչ է․ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև ժամանակ առ ժամանակ առաջացած հակասություններն իրենք իրենցով չեն դառնալու խորը ճգնաժամեր կամ պառակտում։ Դրանք միտումնավոր վատթարացնողներ ու նուրբ սրողներ են պետք և այդ առաջացած ճգնաժամերը հօգուտ իրենց օգտագործողներ։

Դաշնակցային հարաբերություններն իրենք իրենցով չեն քանդվում։ Դրանք քանդող է պետք։

Էդուարդ Աբրահամյան

Դիտվել է՝ 267

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ
«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.