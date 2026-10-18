Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » Թուրքիան փորձում է իր ազդեցության տակ գցել հայ երիտասարդությանը և հեռացնել ազգային շահի գիտակցումից

Թուրքիան փորձում է իր ազդեցության տակ գցել հայ երիտասարդությանը և հեռացնել ազգային շահի գիտակցումից

Թուրքիան փորձում է իր ազդեցության տակ գցել հայ երիտասարդությանը և հեռացնել ազգային շահի գիտակցումից
18.10.2026 | 15:14

Հայաստանի և Թուրքիայի ուսանողների փոխանակման հայտարարված պետական նախաձեռնության առումով մտահոգություն են հայտնել Հայաստանի ընդդիմադիր կառույցները, նշելով, թե Թուրքիան փորձում է այդկերպ իր ազդեցության տակ գցել հայ երիտասարդությանը և հեռացնել հայկական ազգային շահի գիտակցումից։

Իրականում հայ դպրոցականներին և ուսանողներին Թուրքիայում կրթվելու և, բնականաբար, թուրքական ազդեցության դաշտ տանելու նախաձեռնությունները նոր չեն։ Ուղղակի հիմա այդ մասին հայտարարվում է, իսկ մինչ այժմ չի հայտարարվել։

Օրինակ, Աշոտ Բլեյանի «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը» տասնյակ տարիներ իր դպրոցականներին ուղարկում է Ստամբուլ՝ ամենամյա կրթական ճամբարներ։ Թե այնտեղ ինչ ծրագրով են երեխաները կրթվում, ինչ և ում ազդեցության տակ են ընկնում, ինչ գաղափարներ են ներարկվում հայ երեխաների գլուխներում՝ կարող ենք ենթադրել։

Ակնհայտ է, որ Բլեյանի երբեմնի աշակերտներից շատերը հիմա ՀՀ կառավարությունում են և մերժում են Արցախը, ծաղրում են Հայ Եկեղեցին, Հայոց պատմությունը համարում են կեղծիք։ Ճիշտ նույնկերպ, ինչպես թուրքական պետական քաղաքականությունը և քարոզչությունն է։

Այդ մասին նախորդ ավելի քան 10 տարիներին անընդհատ խոսել եմ, բայց այն ժամանակ դա մոդայիկ թեմա չէր։

Հիմա մոդայիկ է։

Ուղղակի հիմա Հայաստանի կառավարությունն այլևս կարիք չի զգում թաքուն պահելու իր թուրքահպատակ լինելը և հայտարարում է հայ աշակերտների, ուսանողների ուղեղները լվանալու նախագծերի մասին։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 172

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ
«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.