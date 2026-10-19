Լսիր իմ պատասխանը
19.10.2026 | 00:10
Հոկտեմբերի 19
- Տե’ր, լսիր մեր աղոթքը, և մեր աղաղակը
թող հասնի Քեզ։
- Մարդու հոգու աղաղակը երբեք անլսելի չի մնում: Ոչ թե Աստված չի լսում, այլ մարդն է, որ չի լսում պատասխանը:
Ինչպես մեքենայի տարբեր մասերն են պատրաստված այնպես, որ մեկը մյուսին ճշտորեն համապատասխանելով` ներդաշնակ գործելու հնարավորություն են տալիս մեքենային. այդօրինակ հարաբերության մեջ է նաև մարդկային սրտի աղաղակը և Աստծո պատասխանը:
Սակայն մարդն իր աղաղակը կամ խնդրանքը նկատում է իբրև մի առանձին բան, որ կարող է լսվել կամ չլսվել` կախված Աստծո հաճությունից, առանց իմանալու, որ պատսխանն էլ այնտեղ է ի սկզբանե և սպասում է խնդրողին:
Եվ մարդու անուշադիր լինելը կամ թերի ունկնդրումն է պատճառը, որ չի լսում պատասխանը և հետևաբար զրկված է մնում օգնությունից ու փրկությունից:
Մեկնաբանություններ