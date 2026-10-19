Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.10.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ 2027 թվականին երկրի պաշտպանության, սպառազինության և կայունության ապահովման համար Եվրամիությունից կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն։ «Հենց մեր ուկրաինական ուժը, մեր բանակը, մեր տեխնոլոգիաներն են օգնում երաշխավորել նաև եվրոպական անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը»,- ԵՄ առաջնորդների հետ հանդիպմանը ասել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » Եվրոպան եռում է ներսից․ ինչի հանգեցրին Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցներն ու Հորմուզի նեղուցի փակումը

Եվրոպան եռում է ներսից․ ինչի հանգեցրին Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցներն ու Հորմուզի նեղուցի փակումը

Եվրոպան եռում է ներսից․ ինչի հանգեցրին Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցներն ու Հորմուզի նեղուցի փակումը
19.10.2026 | 11:40

2026 թ. հոկտեմբերի 18-ի դրությամբ՝ Եվրոպայի մի շարք երկրներում տեղի են ունենում բողոքի լայնածավալ ակցիաներ։ Վերջին օրերի ամենամեծ ցույցերը կապված են կենսապահովման ծախսերի, բնակարանների թանկացման, կրթության ֆինանսավորման և սոցիալական անհավասարության հետ։ Այսինքն՝ բողոքի ակցիաները հիմնականում կրում են սոցիալ-տնտեսական բնույթ։ Եվրամիության գլոբալիստական էլիտաներն իրենց անհեռաստես քաղաքականության պատճառով լրջագույն ճգնաժամի մեջ են հայտնվել։
Ֆրանսիա. Զանգվածային ցույցեր են անցկացվում Փարիզում և բազմաթիվ այլ քաղաքներում։ Պահանջները վերաբերում են կյանքի թանկացմանը, հանրային ծառայություններին, կրթության պայմաններին և սոցիալական անհավասարությանը։ Որոշ վայրերում բախումներ են եղել ոստիկանության հետ, գրանցվել են հրկիզումներ ու ձերբակալություններ։
Բելգիա. Բրյուսելում և Լիեժում ուսանողական ցույցեր են անցկացվել՝ բարձրագույն կրթության թանկացման և կրթության հասանելիության սահմանափակման մտավախությունների դեմ։ Որոշ հատվածներում ոստիկանությունը կիրառել է արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ։
Իտալիա. Միլանում և Բոլոնիայում անցկացվել են թանկացման դեմ ցույցեր։ Մասնակիցների դժգոհությունը կապված է կենսապահովման ծախսերի աճի հետ։ Որոշ վայրերում արձանագրվել են բախումներ ոստիկանության հետ։
Պորտուգալիա. Լիսաբոնում, Պորտուում և Կոիմբրայում անցկացվել են բողոքի երթեր՝ աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների բարձրացման, մատչելի բնակարանների և հանրային ծառայությունների բարելավման պահանջներով։
Ալբանիա. Հոկտեմբերին երիտասարդների մասնակցությամբ բողոքի շարժման մասին հաղորդումներ կան։ Այն կապվում է կյանքի պայմանների և քաղաքական ղեկավարության նկատմամբ դժգոհության հետ։
Ըստ Al Jazeera-ի՝ Գերմանիայում, Հունաստանում և Ավստրիայում նույնպես նկատվում են ուսանողական դժգոհության ու մոբիլիզացիայի նախանշաններ, և առաջիկա օրերին նոր ակցիաներ են սպասվում։ Սակայն դրանք պետք չէ նույնացնել արդեն հաստատված՝ լայնածավալ ցույցերի հետ։

Դերենիկ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 26

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Իրանի՝ «Պատրաստվեք պատերազմի» հայտարարության մասին

Հայտնի է, որ իրանական ԶԼՄ-ները դիմել են Իրանի բնակչությանը՝ կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի։
Կարծում եմ՝ Իրանի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել առավելապես, որպես հաշվարկված մանևրային քայլ, այլ ոչ թե որպես ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն...

Սոցցանցային գրառումներ

«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ
«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.