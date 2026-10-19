Եվրոպան եռում է ներսից․ ինչի հանգեցրին Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցներն ու Հորմուզի նեղուցի փակումը
19.10.2026 | 11:40
2026 թ. հոկտեմբերի 18-ի դրությամբ՝ Եվրոպայի մի շարք երկրներում տեղի են ունենում բողոքի լայնածավալ ակցիաներ։ Վերջին օրերի ամենամեծ ցույցերը կապված են կենսապահովման ծախսերի, բնակարանների թանկացման, կրթության ֆինանսավորման և սոցիալական անհավասարության հետ։ Այսինքն՝ բողոքի ակցիաները հիմնականում կրում են սոցիալ-տնտեսական բնույթ։ Եվրամիության գլոբալիստական էլիտաներն իրենց անհեռաստես քաղաքականության պատճառով լրջագույն ճգնաժամի մեջ են հայտնվել։
Ֆրանսիա. Զանգվածային ցույցեր են անցկացվում Փարիզում և բազմաթիվ այլ քաղաքներում։ Պահանջները վերաբերում են կյանքի թանկացմանը, հանրային ծառայություններին, կրթության պայմաններին և սոցիալական անհավասարությանը։ Որոշ վայրերում բախումներ են եղել ոստիկանության հետ, գրանցվել են հրկիզումներ ու ձերբակալություններ։
Բելգիա. Բրյուսելում և Լիեժում ուսանողական ցույցեր են անցկացվել՝ բարձրագույն կրթության թանկացման և կրթության հասանելիության սահմանափակման մտավախությունների դեմ։ Որոշ հատվածներում ոստիկանությունը կիրառել է արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ։
Իտալիա. Միլանում և Բոլոնիայում անցկացվել են թանկացման դեմ ցույցեր։ Մասնակիցների դժգոհությունը կապված է կենսապահովման ծախսերի աճի հետ։ Որոշ վայրերում արձանագրվել են բախումներ ոստիկանության հետ։
Պորտուգալիա. Լիսաբոնում, Պորտուում և Կոիմբրայում անցկացվել են բողոքի երթեր՝ աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների բարձրացման, մատչելի բնակարանների և հանրային ծառայությունների բարելավման պահանջներով։
Ալբանիա. Հոկտեմբերին երիտասարդների մասնակցությամբ բողոքի շարժման մասին հաղորդումներ կան։ Այն կապվում է կյանքի պայմանների և քաղաքական ղեկավարության նկատմամբ դժգոհության հետ։
Ըստ Al Jazeera-ի՝ Գերմանիայում, Հունաստանում և Ավստրիայում նույնպես նկատվում են ուսանողական դժգոհության ու մոբիլիզացիայի նախանշաններ, և առաջիկա օրերին նոր ակցիաներ են սպասվում։ Սակայն դրանք պետք չէ նույնացնել արդեն հաստատված՝ լայնածավալ ցույցերի հետ։
Դերենիկ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ