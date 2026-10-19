Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Արտաշատի թատրոնի արյունոտ բեմադրությունը. Կրասոսի գլուխն ու հայ-պարթևական հաղթանակը

Արտաշատի թատրոնի արյունոտ բեմադրությունը. Կրասոսի գլուխն ու հայ-պարթևական հաղթանակը

Արտաշատի թատրոնի արյունոտ բեմադրությունը. Կրասոսի գլուխն ու հայ-պարթևական հաղթանակը
19.10.2026 | 12:10

Մ.թ.ա. 53 թվականի Խառանի (Կառեի) ճակատամարտում հռոմեական զորքերի ջախջախումից և Մարկոս Լիցինիոս Կրասսոսի սպանությունից հետո տեղի ունեցավ հին աշխարհի պատմության ամենահայտնի ու դրամատիկ դրվագներից մեկը:
Ըստ հույն պատմիչ Պլուտարքոսի վկայության՝ պարթև զորավար Սուրենը Կրասսոսի կտրված գլուխն ու աջ ձեռքն ուղարկում է Հայաստանի մայրաքաղաք Արտաշատ, որտեղ այդ պահին գտնվում էին Հայոց արքա Արտավազդ Բ-ն և Պարթևաց արքա Օրոդես Բ-ն: Երկու միապետները նոր էին դաշինք կնքել, որն ամրապնդվել էր Արտավազդի քրոջ և Օրոդեսի որդու՝ Բակուրի ամուսնությամբ:
«Բակքոսուհիներ» ողբերգությունը և Կրասսոսի գլուխը
Այդ օրերին Արտաշատի թատրոնում ընթանում էր հույն թատերագիր Եվրիպիդեսի «Բակքոսուհիներ» ողբերգության բեմադրությունը: Ներկայացման մեջ Ագավեի (Պենթևս արքայի մոր) դերը կատարում էր Յասոն Տրալացի անունով մի դերասան:
Բեկումնային պահը. Այն տեսարանում, երբ Ագավեն բաքոսյան մոլուցքի մեջ բեմ է դուրս գալիս իր կողմից հոշոտված որդու՝ Պենթևսի գլուխը ձեռքին, թատրոն է մտնում պարթևաց զորավար Սիլակեսը և արքաների ոտքերի առջև նետում Կրասսոսի գլուխը:
Բեմական ձևափոխումը. Յասոն Տրալացին իսկույն կողմ է դնում Պենթևսի կեղծ գլուխ-դիմակը, վերցնում է Կրասսոսի իրական գլուխն ու բացականչում «Բակքոսուհիների» հայտնի տողերը.
«Լեռներից բերում ենք եղնիկի թարմ որսը՝ երջանիկ որսը…»
Պատմական և մշակութային նշանակությունը
Հելլենիստական մշակույթ. Այս դրվագը վկայում է, որ մ.թ.ա. 1-ին դարում Հայաստանի մայրաքաղաք Արտաշատում գործում էր հունական թատրոն, իսկ Արտավազդ Բ-ն, լինելով բարձրակիրթ միապետ, ինքն էր հունարենով ողբերգություններ, ճառեր ու պատմական երկեր գրում:
Քաղաքական ակտ. Կրասսոսի գլխի հայտնվելը բեմում խորհրդանշական ավարտ տվեց Արևելքը նվաճելու Հռոմի առաջին խոշոր փորձին՝ ի ցույց դնելով հայ-պարթևական դաշինքի հաղթանակը:
Ըստ ավանդության՝ Կրասսոսի անհագ ագահության պատճառով հետագայում պարթևները նրա կտրված գլխի բերանի մեջ հալեցրած ոսկի են լցրել՝ ասելով. «Կշտացի՛ր ոսկուց, որին այդքան ծարավ էիր»:

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 223

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ամենազոր չէ, ինչպես փորձում են մեզ համոզել

Ադրբեջանը ամենազոր չէ, ինչպես փորձում են մեզ համոզել

Նայելով վերջին օրերին Ադրբեջանում տեղի ունեցող գործընթացներին ու հատկապես հետևելով առաջ եկած խնդիրներին Ադրբեջանի իշխանությունների արձագանքին, ևս մեկ անգամ վերահաստատվում է այն, ինչ հայտնի է մասնագետներիս։ Բանաձևեմ դա այսպես. ի դեմս ժամանակակից Ադրբեջանի՝ գործ ունենք մի կողմից բավական արդյունավետ աշխատող և կայուն բռնապետական համակարգի հետ, իսկ մյուս կողմից էլ՝ խիստ ճգնաժամային, խոցելի ու բազմաթիվ հարցերում ինքնուրույն գործելու հնարավորություններից զուրկ պետական համակարգի հետ...

Սոցցանցային գրառումներ

«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ
«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.