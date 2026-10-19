Արտաշատի թատրոնի արյունոտ բեմադրությունը. Կրասոսի գլուխն ու հայ-պարթևական հաղթանակը
19.10.2026 | 12:10
Մ.թ.ա. 53 թվականի Խառանի (Կառեի) ճակատամարտում հռոմեական զորքերի ջախջախումից և Մարկոս Լիցինիոս Կրասսոսի սպանությունից հետո տեղի ունեցավ հին աշխարհի պատմության ամենահայտնի ու դրամատիկ դրվագներից մեկը:
Ըստ հույն պատմիչ Պլուտարքոսի վկայության՝ պարթև զորավար Սուրենը Կրասսոսի կտրված գլուխն ու աջ ձեռքն ուղարկում է Հայաստանի մայրաքաղաք Արտաշատ, որտեղ այդ պահին գտնվում էին Հայոց արքա Արտավազդ Բ-ն և Պարթևաց արքա Օրոդես Բ-ն: Երկու միապետները նոր էին դաշինք կնքել, որն ամրապնդվել էր Արտավազդի քրոջ և Օրոդեսի որդու՝ Բակուրի ամուսնությամբ:
«Բակքոսուհիներ» ողբերգությունը և Կրասսոսի գլուխը
Այդ օրերին Արտաշատի թատրոնում ընթանում էր հույն թատերագիր Եվրիպիդեսի «Բակքոսուհիներ» ողբերգության բեմադրությունը: Ներկայացման մեջ Ագավեի (Պենթևս արքայի մոր) դերը կատարում էր Յասոն Տրալացի անունով մի դերասան:
Բեկումնային պահը. Այն տեսարանում, երբ Ագավեն բաքոսյան մոլուցքի մեջ բեմ է դուրս գալիս իր կողմից հոշոտված որդու՝ Պենթևսի գլուխը ձեռքին, թատրոն է մտնում պարթևաց զորավար Սիլակեսը և արքաների ոտքերի առջև նետում Կրասսոսի գլուխը:
Բեմական ձևափոխումը. Յասոն Տրալացին իսկույն կողմ է դնում Պենթևսի կեղծ գլուխ-դիմակը, վերցնում է Կրասսոսի իրական գլուխն ու բացականչում «Բակքոսուհիների» հայտնի տողերը.
«Լեռներից բերում ենք եղնիկի թարմ որսը՝ երջանիկ որսը…»
Պատմական և մշակութային նշանակությունը
Հելլենիստական մշակույթ. Այս դրվագը վկայում է, որ մ.թ.ա. 1-ին դարում Հայաստանի մայրաքաղաք Արտաշատում գործում էր հունական թատրոն, իսկ Արտավազդ Բ-ն, լինելով բարձրակիրթ միապետ, ինքն էր հունարենով ողբերգություններ, ճառեր ու պատմական երկեր գրում:
Քաղաքական ակտ. Կրասսոսի գլխի հայտնվելը բեմում խորհրդանշական ավարտ տվեց Արևելքը նվաճելու Հռոմի առաջին խոշոր փորձին՝ ի ցույց դնելով հայ-պարթևական դաշինքի հաղթանակը:
Ըստ ավանդության՝ Կրասսոսի անհագ ագահության պատճառով հետագայում պարթևները նրա կտրված գլխի բերանի մեջ հալեցրած ոսկի են լցրել՝ ասելով. «Կշտացի՛ր ոսկուց, որին այդքան ծարավ էիր»:
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ