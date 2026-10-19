ՈՒ՞մ ուղղությամբ է կրակելու Հարկադիրը
19.10.2026 | 12:18
Այսուհետ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում աշխատող պայմանական թորոսյանարմենները կրակելու են։ Ու՞մ ուղղությամբ։ Անհայտ է, սակայն՝ կռահելի։ Խնդիրն այն է, որ Հարկադիրի պայմանական թորոսյանարմենները գրաճանաչությամբ չեն փայլում, հետևաբար՝ չեն կարողանում գրագետ զրուցել քաղաքացիների հետ։ Բացի դրանից՝ Հարկադիրից անձամբ մարդ եմ ճանաչում, ով ինձ վստահեցնում էր, որ վարույթներից մեկի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանի հետ «բլիժնի բոյ» էր մտել (ի դեպ, վերջինս այդ «բլիժնի բոյը» պարտվեց)։ Այնուամենայնիվ, Հարկադիրի պայմանական թորոսյանարմեններն իրենց «բլիժնի բոյերը» հիմնականում անցկացնում են ոչ թե պետական կառույցների, այլ Հայաստանի հերոս-հարկատուների (ըստ Նիկոլ Փաշինյանի) հետ։ Վերջիններիս օդի և ջրի պես հաղթանակ է անհրաժեշտ։ Եվ քանի որ նրանք հիմնականում խայտառակվել են գրաճանաչության և «բլիժնի բոյի» ասպարեզներում, ապա մնում է կրակել սովորել։
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Մեկնաբանություններ