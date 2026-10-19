Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Ինչպես են «դուրս գրվում» ժողովուրդներն ու պետությունները. Զելենսկու դասերը

Ինչպես են «դուրս գրվում» ժողովուրդներն ու պետությունները. Զելենսկու դասերը

Ինչպես են «դուրս գրվում» ժողովուրդներն ու պետությունները. Զելենսկու դասերը
19.10.2026 | 13:39

Գերհզոր պետության նախագահ Դոնալդ Թրամփը և գերհարուստ Իլոն Մասկը կարծում են, որ Զելենսկին պետք է հեռանա Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնից։ Թե ինչու են հիմա այդպիսի հայտարարություններ անում նրանք, արդյո՞ք դա կապ ունի ԱՄՆ-Ռուսաստան դիզելային գործարքի հետ, և արդյո՞ք դա արվում է ԱՄՆ ներքաղաքական զարգացումների ենթատեքստում՝ արդեն էական չէ։

Էականն այն է, որ Ուկրաինան աշխարհաքաղաքական հակադրությունների արանքում դրած Զելենսկուն, օգտագործելուց հետո, ուզում են «դուրս գրել»։

Միշտ էլ այդպես է եղել. երբ որևէ երկրի ղեկավար, հանուն իր աթոռային շահերի կամ այլոց խաղերի, իր սեփական ժողովրդին է «դուրս գրում». պետք չէ զարմանալ ու զայրանալ, որ ուրիշներն առավել ևս «դուրս կգրեն» քեզ ու քո ղեկավարած պետությունն ու ժողովրդին։

Ինչպես ասում են՝ just business։

Եթե Զելենսկին պատրաստ է հանուն իր իշխանության և հանուն իր թալանի իրավունքի թշնամանալ Ռուսաստանի հետ և ուրիշների շահերի սպասարկման համար կռվել մինչև վերջին ուկրաինացին, ապա ակնհայտ է, որ ԱՄՆ-ն ու ԵՄ-ը, առանց աչք թարթելու, դա կանեն, ու հենց իրենց շահը պահանջի՝ անմիջապես կմոռանան Ուկրաինային ու կհանձնեն այն, ինչպես որ իրենց շահերից ելնելով՝ Արցախը քաղաքացի Նիկոլ Փ.-ի ձեռքերով հանձնեցին Ադրբեջանին։

Զելենսկու օրինակը պետք է դաս լինի բոլորի և, առաջին հերթին, մեզ համար։ Մենք պետք է զերծ մնանք հզորների բախման կիզակետում հայտնվելուց։

«Ե՞Մ, թե՞ ԵԱՏՄ» երկընտրանքը կեղծ է։ Այդ երկընտրանքի արանքում մենք կորցնում ենք ԵԱՏՄ շուկան ու չենք գտնում ԵՄ-ի շուկան՝ չհաշված անվտանգային խնդիրները, որոնք առաջանում են այդ կեղծ երկընտրանքի դաշտում հայտնվելիս։

Այնպես որ, Թրամփն ու Մասկը շատ անկեղծ են. նրանց պետք է շնորհակալ լինել, որ բաց դասեր են տալիս աշխարհի այն ժողովուրդներին ու պետություններին, որոնք տառապում են իրենց ղեկավարների անգրագետ և անհեռատես քաղաքականության պատճառով։

Թրամփն ու Մասկը, ի տարբերություն Ուրսուլաների ու Մակրոնների, շատ բաց տեքստով են այլոց ժողովուրդներին դիմում. ու երբ տեսնում են, որ չեն հասկանում, ուղիղ խոսք են կիրառում։

Տվյալ դեպքում ուղիղ խոսքը Զելենսկուն ասացին, մյուսները թող հետևություններ անեն։

Անդրանիկ Թևանյան

«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ

19.10.2026թ.

Ծանուցում. Անդրանիկ Թևանյանի էջը վարում են իր թիմակիցները

Դիտվել է՝ 254

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ամենազոր չէ, ինչպես փորձում են մեզ համոզել

Ադրբեջանը ամենազոր չէ, ինչպես փորձում են մեզ համոզել

Նայելով վերջին օրերին Ադրբեջանում տեղի ունեցող գործընթացներին ու հատկապես հետևելով առաջ եկած խնդիրներին Ադրբեջանի իշխանությունների արձագանքին, ևս մեկ անգամ վերահաստատվում է այն, ինչ հայտնի է մասնագետներիս։ Բանաձևեմ դա այսպես. ի դեմս ժամանակակից Ադրբեջանի՝ գործ ունենք մի կողմից բավական արդյունավետ աշխատող և կայուն բռնապետական համակարգի հետ, իսկ մյուս կողմից էլ՝ խիստ ճգնաժամային, խոցելի ու բազմաթիվ հարցերում ինքնուրույն գործելու հնարավորություններից զուրկ պետական համակարգի հետ...

Սոցցանցային գրառումներ

«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ
«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.