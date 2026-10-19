Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Ամեն դեպքում, Եվրոպան փոխվում է և դեռ ավելի է փոխվելու

Ամեն դեպքում, Եվրոպան փոխվում է և դեռ ավելի է փոխվելու

Ամեն դեպքում, Եվրոպան փոխվում է և դեռ ավելի է փոխվելու
19.10.2026 | 14:14

Եվրոպական Միության ճակատագիրն ընդամենը երկու պետությունների ձեռքում է` Գերմանիայի և Ֆրանսիայի:

Գերմանիայում և Ֆրանսիայում աջ կողմնորոշման ուժերը ընդլայնում են իրենց ազդեցությունը և, հնարավոր է, որ այս երկրներում աստիճանաբար աջերը կգան իշխանության: Դա նշանակում է Ֆրանսիայում և Գերմանիայում ազգային օրակարգերի դոմինանտություն և ԵՄ-ին տրվող քաղաքական նշանակության նվազում:

Կոլեկտիվ անվտանգության համակարգին զուգահեռ կամ գուցե առավել՝ ազգային անվտանգության համակարգին կտրվեն մեծ ռեսուրսներ, և Գերմանիան ու Ֆրանսիան կձգտեն հին աշխարհամասը վերադարձնել համաշխարհային ազդեցության վերաբաժանման մրցասպարեզ, որտեղ նախ կբաժանվեն ազդեցության գոտիները հենց հին աշխարհամասում...

ԵՄ-ը չի մնա այն տեսքով, ինչպիսին կա: Այն ապագայի երկու հեռանկար ունի` ավարտել իր պատմական առաքելությունը կամ աստիճանաբար դառնալ միութենական պետություն` առաջնահերթ ռազմական և քաղաքական բաղադրիչներով:

Աշխարհը վերադառնում է իր իրական բնույթին, որտեղ չեն կարող լինել համաշխարհային կառավարություններ կամ համաշխարհային հիերարխիա, այլ անարխիկ հարաբերություններ, պետությունների միջև ուղղահայաց և հորիզոնական փոխհարաբերություններ` կախված նրանց կշռից և հնարավորություններից:

Մի խոսքով, ավելի վայրի, բայց ավելի հետաքրքիր աշխարհ:

Արա Պողոսյան

Դիտվել է՝ 248

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ամենազոր չէ, ինչպես փորձում են մեզ համոզել

Ադրբեջանը ամենազոր չէ, ինչպես փորձում են մեզ համոզել

Նայելով վերջին օրերին Ադրբեջանում տեղի ունեցող գործընթացներին ու հատկապես հետևելով առաջ եկած խնդիրներին Ադրբեջանի իշխանությունների արձագանքին, ևս մեկ անգամ վերահաստատվում է այն, ինչ հայտնի է մասնագետներիս։ Բանաձևեմ դա այսպես. ի դեմս ժամանակակից Ադրբեջանի՝ գործ ունենք մի կողմից բավական արդյունավետ աշխատող և կայուն բռնապետական համակարգի հետ, իսկ մյուս կողմից էլ՝ խիստ ճգնաժամային, խոցելի ու բազմաթիվ հարցերում ինքնուրույն գործելու հնարավորություններից զուրկ պետական համակարգի հետ...

Սոցցանցային գրառումներ

«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ
«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.