Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Արժանապատվության դասեր՝ Երևանից մինչև Բաքվի բանտեր

Արժանապատվության դասեր՝ Երևանից մինչև Բաքվի բանտեր

Արժանապատվության դասեր՝ Երևանից մինչև Բաքվի բանտեր
19.10.2026 | 15:32

Թեև ես հնարավորինս խուսափում եմ խոսել ինձ առնչվող գործի մասին, բայց դատավարության առաջին նիստից հետո ուզում եմ կիսվել մի քանի ապրումներով։
Դատավարության ամբողջ ընթացքում և դրանից հետո մի միտք ինձ հանգիստ չի տալիս. փորձում եմ պատկերացնել, թե ի՛նչ ապրումներ են ունենում Բաքվի դատարաններում գտնվող մեր հայրենակիցները։ Հոգեբանական ահռելի ճնշման, բացարձակ մեկուսացման, տեղեկատվական շրջափակման մեջ այդ մարդիկ ի՛նչ արժանապատիվ են իրենց պահում։ Իրո՛ք, մի վայրկյան պատկերացրեք մթնոլորտը և թե ընդհանրապես ի՛նչ պայմաններում են ընթանում Բաքվի դատավարությունները, որոնց ժամանակ մեր հայրենակիցները կարողանում են արժանապատվորեն պաշտպանել թե՛ իրենց, թե՛ Հայաստանը։
Անարդար մեղադրանքը միշտ վատ է, հոգեբանորեն՝ ճնշող։ Բայց ես մտածում եմ՝ ես Երևանում եմ, դահլիճում ու բակում կան ինձ աջակցող բազմաթիվ մարդիկ, փաստաբաններ, որոնք շատ լավ են անում իրենց գործը, հանրային գործիչներ, իրավապաշտպաններ, լրատվամիջոցներ, որոնք արձանագրում են խախտումները և ցույց տալիս ճշմարտությունը։ Ես ստանում եմ աջակցության խոսքեր. սա բոլորովին այլ միջավայր է։ Ի վերջո, գոնե դատարանի դահլիճում կարող եմ տեսնել հարազատ մարդկանց, ընկերներիս։ Նույնիսկ քննիչներն ու դատախազները, որոնք առայժմ չեն ուզում ընդունել, որ անարդարություն է կատարվում, էլի՛ իմ հայրենակիցներն են: Հիմա, երբ իմ հանդեպ անարդարություն է կատարվում, մտածում եմ՝ երևի կյանքի այդպիսի փուլ է, գուցե վատ մարդիկ չեն, մի օր իրենք էլ կընդունեն, որ կատարվողը, մեղմ ասած, այնքան էլ ճիշտ չէ։
Բայց Բաքվի դատարաններում մեր հայրենակիցները, որոնց թվում են նաև իմ ընկերները, ամբողջությամբ մեկուսացված են, չունեն որևէ աջակցություն ու այդ պայմաններում նման արժանապատիվ կեցվածքով են հանդես գալիս։
Ի դեպ, իմացա, որ այն դահլիճում, որտեղ ընթանում է մեր դատը, կայացել է նաև Միքայել Սրբազանի դատավարությունը՝ մի մարդու, որի հանդեպ ես միշտ խոր պատկառանք եմ ունեցել։ Երևի կյանքում պատահական բաներ չեն լինում։ Ես, իհարկե, Սրբազան չեմ, բայց գոնե այս գործում 100 տոկոսով արդար եմ։ Այս գիտակցումն ինձ տալիս է վստահություն, ուժ, տալիս է անսահման հավատ, որ արդարությունը հաղթելու է։
Շնորհակալություն այն մեծ աջակցության համար, որ ես տեսա ու զգացի։ Դատարանի դահլիճում տեսա ինձ հարազատ ու ծանոթ մարդկանց, ինչպես նաև հանրային տարբեր շրջանակների գործիչների։ Սա լրացուցիչ ուժ և վստահություն է հաղորդում։
Ազատությո՛ւն Բաքվում պահվող մեր հայրենակիցներին։
Ազատությո՛ւն բոլոր քաղբանտարկյալներին։

«Կենտրոն» ՔԿՀ

19.10.2026թ.

Գագիկ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ
Դիտվել է՝ 100

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ամենազոր չէ, ինչպես փորձում են մեզ համոզել

Ադրբեջանը ամենազոր չէ, ինչպես փորձում են մեզ համոզել

Նայելով վերջին օրերին Ադրբեջանում տեղի ունեցող գործընթացներին ու հատկապես հետևելով առաջ եկած խնդիրներին Ադրբեջանի իշխանությունների արձագանքին, ևս մեկ անգամ վերահաստատվում է այն, ինչ հայտնի է մասնագետներիս։ Բանաձևեմ դա այսպես. ի դեմս ժամանակակից Ադրբեջանի՝ գործ ունենք մի կողմից բավական արդյունավետ աշխատող և կայուն բռնապետական համակարգի հետ, իսկ մյուս կողմից էլ՝ խիստ ճգնաժամային, խոցելի ու բազմաթիվ հարցերում ինքնուրույն գործելու հնարավորություններից զուրկ պետական համակարգի հետ...

Սոցցանցային գրառումներ

«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ
«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.