Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Անզորության և անկարողության վիճակն այն միակ զենքն է, որով իշխանությունները կառավարում են մեզ

Անզորության և անկարողության վիճակն այն միակ զենքն է, որով իշխանությունները կառավարում են մեզ

Անզորության և անկարողության վիճակն այն միակ զենքն է, որով իշխանությունները կառավարում են մեզ
19.10.2026 | 16:52

Նրանք ուզում են, որ դու մտածես. «Ես մենակ եմ, ի՞նչ կարող եմ փոխել», «Ամեն ինչ անիմաստ է», «Լավ է լռել»: Բայց հենց այս պահին է ծնվում «Մեկը՝ ես, մեկը՝ դու» փիլիսոփայության իրական ուժը։
Մեկը ես եմ, ով կանգնած է այսօր։ Մեկը դու ես, ով կարդում է այս տեքստը, ով մտածում է, ով չի համակերպվում։ Երբ ես ու դու դառնում ենք մենք, վախն սկսում է նահանջել։
Փոփոխությունը չի գալիս միանգամից, այլ այն սկսվում է փոքր, բայց անհնազանդ քայլերից։ Ամեն մի արձագանք, ամեն մի խոսք, ամեն մի աջակցության ձայն կաթիլ-կաթիլ քանդում է նրանց վախի պատը:
Արթուր Դանիելյանի և նմանատիպ բոլոր հալածյալների լռեցման փորձն ազդանշան է բոլորիս համար։ Եթե մենք լռենք այսօր, վաղը լռությունը դառնալու է մեր հավաքական գերեզմանը։
Բայց եթե մենք՝ թեկուզ փոքր քայլերով, առանց կանգ առնելու, տարածենք այս միտքը, խոսենք, արձագանքենք, չկոտրվենք և միավորվենք, ապա մենք կհաղթենք։ Որովհետև համակարգը կարող է փակել ազատ մարդուն, բայց նա անզոր է հազարավոր արթնացած հայերի դեմ, ովքեր հասկացել են՝ «Մեկը՝ ես, մեկը՝ դու» նշանակում է, որ մենք մենակ չենք:
Արթուր Դանիելյանին կարելի է կալանավորել, նրա ձայնը կարելի է փորձել լռեցնել պատերի հետևում, բայց գաղափարը, միտքն ու արժանապատվությունը կալանավորել հնարավոր չէ:
Արթնացի՛ր։ Մեր պայքարը հանուն հայի վերածննդի է, և այն անխուսափելիորեն հասնելու է հաղթանակի։

Հայկ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 229

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ամենազոր չէ, ինչպես փորձում են մեզ համոզել

Ադրբեջանը ամենազոր չէ, ինչպես փորձում են մեզ համոզել

Նայելով վերջին օրերին Ադրբեջանում տեղի ունեցող գործընթացներին ու հատկապես հետևելով առաջ եկած խնդիրներին Ադրբեջանի իշխանությունների արձագանքին, ևս մեկ անգամ վերահաստատվում է այն, ինչ հայտնի է մասնագետներիս։ Բանաձևեմ դա այսպես. ի դեմս ժամանակակից Ադրբեջանի՝ գործ ունենք մի կողմից բավական արդյունավետ աշխատող և կայուն բռնապետական համակարգի հետ, իսկ մյուս կողմից էլ՝ խիստ ճգնաժամային, խոցելի ու բազմաթիվ հարցերում ինքնուրույն գործելու հնարավորություններից զուրկ պետական համակարգի հետ...

Սոցցանցային գրառումներ

«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ
«Բաժանիր, որ... ավելի հեշտ հաշվես». հայկական պառակտման նորագույն ձեռնարկ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.