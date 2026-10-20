Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Հայոց ազգային գաղափարախոսության միջոցով շատ հայերի ազնվությունը վերստին պետք է փայլի, ինչպես մրուրից մաքրված ադամանդը

Հայոց ազգային գաղափարախոսության միջոցով շատ հայերի ազնվությունը վերստին պետք է փայլի, ինչպես մրուրից մաքրված ադամանդը

Հայոց ազգային գաղափարախոսության միջոցով շատ հայերի ազնվությունը վերստին պետք է փայլի, ինչպես մրուրից մաքրված ադամանդը
20.10.2026 | 10:00

Առևտրի բնագավառում հայերը ժամանակին իրենց ազնվությամբ փայլել են, իսկ այսօ՞ր…

Հնդկաստանում 1526–1857 թթ. գոյություն ունեցած Մեծ Մողոլի կայսրության (չշփոթել Մոնղոլական կայսրության (13–14-րդ դարեր) հետ) հզոր կայսր Աբուլֆաթ Ջալալուդին Մուհամմադ Աքբարը (կամ՝ Աքբար Մեծ, 1556-1605 թթ.), որը կայսրության պատմության ընթացքում եղել է ամենահզոր, ամենաազդեցիկ և հայտնի տիրակալը, ինչպես հայտնում է «Հնդկահայք»-ը, տեղյակ լինելով առևտրի բնագավառում հայերի ազնվությանը և բանիմացությանը, հատուկ հոգածության է արժանացրել նրանց:

Մեծ Մողոլները Հնդկաստանում թուրք-մոնղոլական ծագմամբ դինաստիա էին, որը սերում էր Չինգիզ խանից և Լենկթեմուրից։ «Մողոլ» բառը «մոնղոլ» բառի պարսկերեն ձևն է։

Բարձր գնահատելով հայերի առևտրական տաղանդն ու ազնվությունը, Աքբարը պաշտոնական հրավերով նրանց բնակեցրել է կայսրության մայրաքաղաք Ագրայում։ Հենվելով հայ վաճառականության վրա, նա փորձել է դիմակայել Հնդկաստանի ծովային քաղաքներում հաստատվող եվրոպական հզոր ընկերություններին: Զալալուդին իր կայսրության մայրաքաղաք Ագրայում հայերին այդ նպատակով հող է հատկացրել, հայ վաճառականներին վստահել ու տվել է բացառիկ իրավունքներ՝ կայսրության ողջ տարածքում շնորհել է ազատ առևտրի իրավունք՝ ազատելով հարկերից, մաքսատուրքերից, նրանց թույլատրել է մուտք գործել նույնիսկ այնպիսի տարածքներ (օրինակ՝ Քաշմիր և Բենգալիա), որտեղ օտարերկրացիների մուտքն ընդհանրապես արգելված էր։

Ավելին՝ Ագրայում Աքբարի անմիջական թույլտվությամբ, նրա տրամադրած հողատարածքի վրա ու կայսրության ծախսերով 1562թ. նույնիսկ կառուցվել է հայկական առաջին եկեղեցին:

Հայերին վստահելու մասին է խոսում նաև այն փաստը, որ Կայսր Աքբարի արքունական ծառայողների մեջ զգալի թիվ են կազմել հայերը: Արքունիքի գլխավոր դատավորի պաշտոնը վարել է ազգությամբ հայ Միր Ադլ Աբդուլ Հայը, իսկ նրա դուստր լեդի Ջուլիաննան եղել է կայսր Աքբարի արքունական գլխավոր բժշկուհին: Բացի այդ, Ակբարը որդեգրել էր Աբդուլ Հայի թոռանը՝ Միրզա Զուլ-Քարնայինին (Ալեքսանդր), որը հետագայում դարձել է կայսրության խոշորագույն նահանգապետերից, տաղանդավոր բանաստեղծ և երգահան։

Կայսր Աքբարի արքունական հայ ծառայողներից են եղել նաև նրա գլխավոր թարգմանիչ Դոմինգո Պիրեսը, որը փայլուն տիրապետել է պարսկերենին և ապահովել Աքբարի երկխոսությունները եվրոպացի պատվիրակների հետ։ Աքբարի կանանցից մեկը՝ թագուհի Մարիամ Զամանի Բեգումը (Մարիամ Փիարի), նույնպես եղել է հայուհի: Նրա դամբարանն առ այսօր գտնվում է Ագրայի հայկական գերեզմանատանը: Փաթեհփուռ Սիքրիում պահպանվում է նաև Մարիամի պալատը: Նրան է վստահված եղել Աքբարի որդեգրած հայ զավակի դաստիարակությունը:

Ագրայում է բնակվել հասարակական-քաղաքական գործիչ, բանաստեղծ և երգահան Միրզա Ալեքսանդր Ջուլղարնայնը (Զուլ-Ղառնայն)։ Ագրահայերն ունեցել են իջևանատուն, որտեղ քննարկել են համայնքի ներքին կյանքին վերաբերող հարցեր, կնքել գործարքներ և պայմանագրեր եվրոպացիների հետ։ Ագրայի գերեզմանատանը պահպանվել են հայագիր տապանաքարեր, մինչ այսօր կանգուն է Սուրբ Մարտիրոս մատուռը:

Ի դեպ, Մեծ Մողոլի հայտնի կայսրերից է եղել նաև Շահ Ջահանը, որն իր սիրելի հայ կնոջ՝ 14-րդ երեխային լույս աշխարհ բերելիս մահացած Մումթազ Մահալի (օրիորդական անունը՝ Արջումանադ Բանու Բեգամ) հիշատակին կառուցել է աշխարհի հրաշալիքներից մեկը համարվող փղոսկրասպիտակ Թաջ Մահալ պալատական դամբարանը։

Ինչու հիշեցինք այս պատմությունը… Մեծ Մողոլի կայսրության հիմնադրումից անցել է ընդամենը 500 տարի, բայց հայ վաճառականների կերպարն, ընդհանուր առմամբ, որքա՜ն է փոխվել… Թերևս մեծ մասը դարձել է շահամոլ ու խաբեբա: Խոսքն, անշուշտ, բոլորին չի վերաբերվում: Արտադրողների և վաճառողների շրջանում կան նաև հազվադեպ հանդիպող այնպիսի բացառություններ, որոնք չնայած ապրանքների գները բարձրացնելու անհրաժեշտությունն ունենալուն, ի պատիվ իրենց, ժողովրդի մեծամասնության սոցիալական վիճակը հաշվի առնելով, ապրանքների գները չեն բարձրացնում, թեկուզ և դրանից վնասներ կրելով:

Սիրելի հայեր, Հայոց ազգային գաղափարախոսության միջոցով մենք միասին կարող ենք, պարտավոր ենք ու պետք է հասնենք մի վիճակի, երբ շատ հայերի ազնվությունը վերստին պետք է փայլի, ինչպես մրուրից մաքրված ադամանդը:

Ի գործ, Աստված առաջ…

Արթուր Հովհաննիսյան

Լուսանկարում՝ կայսր Աքբար Մեծը և Մարիամ Զամանի Բեգումը

Դիտվել է՝ 790

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Axios» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ երեկ ուշ երեկոյան ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը անակնկալ և չհայտարարված այցով ժամանել է Իսրայել։ Նևատիմ ավիաբազայում նա հանդիպել է վարչապետ Նեթանյահուի հետ, որն այդ պահին գտնվում էր երկրի հարավում՝ Իսրայելի ՌՕ ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել
Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.