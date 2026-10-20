Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Դասընկերը

Դասընկերը

Դասընկերը
20.10.2026 | 10:12

Վերնիսաժյան միջավայրում ընդդիմադիր հայացքներով աչքի ընկնող վարպետս, ով երիտասարդ է, և շրջապատում նրան գիտեն որպես ազնիվ ու անբասիր վարքի տեր անձնավորություն, վրդովված ինձ պատմում էր իր հետ պատահածի մասին․
- Ուստա՛ Լյով,- ասում էր,- անցած միտինգին, որպես օրինախախտ ցուցարար, ոստիկանությունն ինձ բերման էր ենթարկել։ Շան ծեծ տվին։ Երիկամներս ցավից մինչև օրս նռռում են։ Ծեծի էն թունդ պահին շուռ էկա ու ճանաչեցի ոստիկանական հագուստով դասընկերոջս։ Ամենակատաղի բոքսողը նա էր։ Որ շատ տփեցին ու շատ էլ հոգնեցին, դաթար տվին։ Արյունլվիկ էի։ Քթիս ու բերանիս արյունը թևքովս սրբելով՝ դարձա դասընկերոջս, ասի.
- Արա, քու արածը քու դուրն էկա՞վ...
Ի՞նչ ասի, որ լավ լինի... Ասաց.
- Բա ուզում ես քու պատճառով ինձ գործից հանե՞ն։
Կեցցե՛ ոստիկանությունը։
Կեցցե՛ կատուն, որ իր փորի համար մուկ է որսում։

18.10.2026 թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ
Դիտվել է՝ 244

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Axios» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ երեկ ուշ երեկոյան ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը անակնկալ և չհայտարարված այցով ժամանել է Իսրայել։ Նևատիմ ավիաբազայում նա հանդիպել է վարչապետ Նեթանյահուի հետ, որն այդ պահին գտնվում էր երկրի հարավում՝ Իսրայելի ՌՕ ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել
Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.