Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական
20.10.2026 | 11:17

Axios» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ երեկ ուշ երեկոյան ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը անակնկալ և չհայտարարված այցով ժամանել է Իսրայել։ Նևատիմ ավիաբազայում նա հանդիպել է վարչապետ Նեթանյահուի հետ, որն այդ պահին գտնվում էր երկրի հարավում՝ Իսրայելի ՌՕ ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում։

Բացի այդ, Սաուդյան Արաբիայում և 11 այլ մերձավորարևելյան երկրներում ԱՄՆ դեսպանատունը հազվադեպ կիրառվող միջոց է ձեռնարկել՝ այդ երկրներում գտնվող իր քաղաքացիների համար բարձր մակարդակի վտանգի մասին նախազգուշացում («կարմիր ահազանգ») հրապարակելով՝ նշելով ամերիկյան շահերի դեմ հնարավոր հարձակումների ռիսկերը։

Երեկ երեկոյան ԱՄՆ դեսպանատները միատեսակ անվտանգության նախազգուշացումներ են տարածել՝ կոչ անելով իրենց քաղաքացիներին բարձր զգոնություն պահպանել հետևյալ երկրներում՝ Իսրայել, Սաուդյան Արաբիա, Իրաք, Լիբանան, Հորդանան, Կատար, Բահրեյն, Քուվեյթ, Օման, ԱՄԷ, Եմեն և Իրան։

Իսկ իրանական ԶԼՄ-ները հայտնել են, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը այսօր գիշեր Իրանի տարածքում գտնվող օբյեկտների դեմ իրականացրել են կեղծ հարձակում: Դրա նպատակն, ամենայն հավանականությամբ, Իրանի ԶՈՒ-ի համար խաբուսիկ հարձակումներն ու երկրի օդային տարածքին մոտենալը սովորական դարձնելն է՝ ինչ-որ պահի անակնկալ ռազմական գործողություն սկսելու համար:

Ինչպես այս մասին անդրադարձել էի շուրջ 10 օր առաջ արված գրառումներից մեկում՝ Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական:

Եվրոպական երկրներում վառելիքի և այլ ապրանքների թանկացումներն ու նաև դրա արդյունքում սկսված զանգվածային անկարգությունները ստիպելու են ՆԱՏՕ անդամ ԵՄ որոշ երկրների՝ ընդունել, որ հանուն իրենց էներգետիկ շահերի՝

ա) պետք է հավանություն տալ ԱՄՆ գործողություններին և աջակցել նրան՝ Հորմուզի նեղուցում և Պարսից ծոցի երկրներում իրավիճակ կարգավորելու համար,

բ) պետք է հաշվի նստել մասնավորապես Ուկրաինայում և ընդհանուր առմամբ՝ Եվրոպայում Ռուսաստանի ունեցած շահերի հետ:

Ուշագրավ է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի եռօրյա այցը Մերձավոր Արևելք:

Արտակ Զաքարյան

Դիտվել է՝ 993

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Axios» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ երեկ ուշ երեկոյան ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը անակնկալ և չհայտարարված այցով ժամանել է Իսրայել։ Նևատիմ ավիաբազայում նա հանդիպել է վարչապետ Նեթանյահուի հետ, որն այդ պահին գտնվում էր երկրի հարավում՝ Իսրայելի ՌՕ ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել
Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.