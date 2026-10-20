Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Նաև արտերկրի քաղաքացիների հաշվին են Հայաստանում կառուցվել ԱԲ ֆաբրիկաներ

Նաև արտերկրի քաղաքացիների հաշվին են Հայաստանում կառուցվել ԱԲ ֆաբրիկաներ

Նաև արտերկրի քաղաքացիների հաշվին են Հայաստանում կառուցվել ԱԲ ֆաբրիկաներ
20.10.2026 | 13:31

Երկրի վարչապետը մտահոգված է ՏԻՄ ընտրություններով: Հետաքրքիր է, իսկ նա տեղյա՞կ է, որ արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներով առաջ սլացող Հայաստանի Հանրապետության որևէ համայնքային ինտերնետային կայք, բացառությամբ Երևան համայնքի կայքից, հասանելի չէ ԱԲ մոդելներին, այդ թվում՝ Gemini-ին, ChatGPT-ին կամ Claude-ին, նաև՝ google robot-ը:

Այո, այո, այդ կայքերի հասանելիությունը սահմանափակված է, և արտերկրից հնարավոր չէ մուտք գործել համայնքային կայքեր:

Հիմա ընդունված է, ՀՀ քաղաքացիներին բաժանել «դրսի» ու «ներսի», նույնիսկ «դրսիններին» զրկել եք ձայնի իրավունքից:

Բայց համայնքային կայքերի հասանելիության հարցը մանիպուլյացիաներով կոծկել չի ստացվի:

Այո, Հայաստանից այդ կայքերը քաղաքացիներին հասանելի են, բայց մարդիկ չեն կարող Google-ից, ChatGPT-ից, Grok-ից, Claude-ից և այլ նեյրոցանցերից իրենց համայնքային կայքերի մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալ, դրանք մշակել և այլն: Որովհետև բոլոր IT գիգանտների մայր ռոբոտներն ու դատա կենտրոնները գտնվում են ԱՄՆ-ում, չինականն գիգանտներինը՝ Չինաստանում: Այսինքն, Google-ը ն համաշխարհային ինտերնետային ցանցը ինդեքսացիա է անում ԱՄՆ-ից, ԱԲ մոդելները համացանցը քրքրում են ԱՄՆ-ից, Չինաստանից, եթե նրանց առջև դուռը փակում եք, նրանք զրկվում են մուտք գործելու, տեղեկություն ստանալու և այն վերամշակելու հնարավորությունից:

Այս հարցով նույնիսկ դիմել եմ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն / Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Armenia պատասխանը աբսուրդային է: Եղել են արտերկրից համայնքային կայքերի վրա հարձակումներ, այդ իսկ պատճառով համայնքային կայքերի մուտքը արտերկրից սահմանափակվել է: Բայց սա արդեն տարուց ավելի տևող վիճակ է: Nikol Pashinyan / ՆիկոլՓաշինյան, ՀՀ հպարտ քաղաքացիները հարկեր վճարում են անկախ նրանից, թե աշխարհի որ կետում են գտնվում, նաև այդ քաղաքացիների հաշվին են Հայաստանում կառուցվել ԱԲ ֆաբրիկաներ: Հայաստանի բոլոր կայքերը, այդ թվում՝ ուժային կառույցների, նախարարությունների, կառավարության, բանկերի, կադաստրի ու մյուսների կայքերը արտերկրից հասանելի են, բայց համայնքային կայքերը՝ ոչ: Հատկապես մեր օրերում, երբ մարդիկ ամենաչնչին հարցի առնչությամբ դիմում են AI-երին: Մեր ազգաբնակչության թերևս 99 տոկոսը իր համայնքի կայք այցելած չկա, տեղյակ էլ չէ, թե իր համայնքում ինչ է կատարվում, ինչպես են հավաքվում կամ ծախսվում ֆինանսները, վաճառվում համայնքային հողերը և այլն:

Իսկ Google robot-ի կողմից կայքերի ինդեքսացիայի, դրանց խոցելիության ու ժամանակից դուրս մնալու հարցերն ավելի բարդ են և պահանջում են որոշակի պատկերացում, կարճ ասած, վատ է, երբ որևէ կայք google-ը կամ նույնիսկ yandex-ը չեն տեսնում:

Բայց այստեղ նաև կարևոր է այն հարցը, որ հարկատուները վճարում են այդ կայքերի ամենօրյա սպասարկման ու անխափան գործելու, այդ թվում՝ անվտանգության հարցերի լուծման դիմաց, և դրանով զբաղվում է մեկ ընկերություն: Ես այս խնդրին առնչվեցի պատահաբար, երբ հանկարծ նկատեցի, որ Սևան համայնքապետարանի կայքը չի բացվում:

Թե չէ, ՏԻՄ ընտրությունների ու ԱԲ բանականության Հրազդանի ֆաբրիկայի մասին կենացներ ասելը անիմաստ ու տհաճ զբաղմունք է: Մեր երկիրը տասնամյակներ շարունակ ավերվել է հենց համայնքներից: Գոնե ԱԲ հեղափոխության այս կարևոր պատմական ժամանակահատվածում մարդկանց հնարավորություն տվեք լիարժեք օգտվել դրանից և դա օգտագործել գործնական նպատակով:

Այստեղ կարելի էր նշել, որ ՀՀ քաղաքացիներին իրազեկվածության իրավունքից զրկելը նաև խախտում է ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ տեղեկություն ստանալու նրանց իրավունքը, բայց ո՞վ է մեր օրերում հարգում ՀՀ սահմանադրությունն ու օրենսդրությունը, կամ ո՞վ էր հարգում նախկինում:

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 179

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Axios» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ երեկ ուշ երեկոյան ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը անակնկալ և չհայտարարված այցով ժամանել է Իսրայել։ Նևատիմ ավիաբազայում նա հանդիպել է վարչապետ Նեթանյահուի հետ, որն այդ պահին գտնվում էր երկրի հարավում՝ Իսրայելի ՌՕ ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել
Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.