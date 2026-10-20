Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » «Գեոպոլիտիկ հեդոնիզմ»

«Գեոպոլիտիկ հեդոնիզմ»

«Գեոպոլիտիկ հեդոնիզմ»
20.10.2026 | 13:50

Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական մտածողության որոշ առանձնահատկություններ կարելի է բնութագրել «գեոպոլիտիկ հեդոնիզմ» հասկացությամբ՝ աշխարհաքաղաքական հարմարվողականության և խաղաղ, բարեկեցիկ կյանքի խոստման համադրությամբ։
Այս մոտեցումը հետաքրքիր զուգահեռ է ստեղծում Հյուսիսային Կորեայի Չուչխեի և հեդոնիզմի միջև։ Չուչխեն հռչակում է ինքնաբավությունն ու սեփական ուժերին ապավինելը, բայց գործնականում համադրվել է անհատի ենթարկման և առաջնորդի իշխանության գաղափարական հիմնավորման հետ։ Հեդոնիզմը, հակառակը, առաջնային է համարում հաճույքն ու բարեկեցությունը։
Փաշինյանի քաղաքականության մեջ այս երկու տրամաբանությունները կարելի է դիտարկել հետևյալ կերպ․ իշխանությունը հավակնում է սահմանել հասարակության պատկերացումները պետության ապագայի մասին՝ միաժամանակ առաջարկելով խաղաղությունն ու անձնական բարեկեցությունը որպես քաղաքականության գլխավոր նպատակներ։ Ազգային հավակնությունների վերանայումը ներկայացվում է որպես իրատեսություն, իսկ արտաքին միջավայրին հարմարվելը՝ որպես խաղաղության հասնելու անհրաժեշտ պայման։
Այստեղ է գեոպոլիտիկ հեդոնիզմի էությունը․ պետության ռազմավարական ընտրությունները գնահատվում են առաջին հերթին ներկա վտանգները նվազեցնելու և հարաբերականորեն հանգիստ կյանք ապահովելու տեսանկյունից։ Երկարաժամկետ ինքնուրույնության հարցը կարող է երկրորդ պլան մղվել՝ հանուն ներկա կայունության։
Խնդիրը խաղաղությունը կամ բարեկեցությունը կարևորելը չէ։ Խնդիրն այն է, երբ դրանց խոստումը դառնում է արտաքին քաղաքական զիջումները հիմնավորելու միջոց, իսկ ազգային նպատակների վերանայումը՝ հասարակությանն առաջարկվող միակ իրատեսական ճանապարհը։ Այդ դեպքում քաղաքացին ոչ միայն հարմարվում է աշխարհաքաղաքական իրողություններին, այլև կարող է աստիճանաբար ընդունել, որ իր պետության ռազմավարական հնարավորությունների սահմանները որոշվում են արտաքին ուժերի հարաբերակցությամբ։
Այս իմաստով Չուչխեն և հեդոնիզմը հանդես են գալիս որպես երկու տարբեր, բայց համադրելի տրամաբանություններ․ առաջինը՝ գաղափարական ենթարկման, երկրորդը՝ անձնական բարեկեցության գերակայության։ Դրանց քաղաքական միաձուլումը կարող է ստեղծել մի մոդել, որտեղ հասարակությունից ակնկալվում է ընդունել իշխանության սահմանած ռազմավարական ուղին՝ դրա դիմաց ակնկալելով խաղաղություն ու բարեկեցություն։
Գեոպոլիտիկ հեդոնիզմի գլխավոր վտանգն այն է, որ իշխանությունը կարող է արտաքին պարտադրանքներին հարմարվելը ներկայացնել որպես խաղաղության ընտրություն, իսկ ազգային ռազմավարական հավակնություններից հրաժարվելը՝ որպես իրատեսություն։ Այս տրամաբանությամբ պետությունը ոչ թե փորձում է ընդլայնել իր ինքնուրույն գործելու հնարավորությունները, այլ աստիճանաբար հարմարեցնում է իր նպատակները արտաքին ուժերի սահմանած հնարավորություններին։
Ըստ էության՝ հասարակությանն այդ ընթացքում առաջարկվում է գործարք՝ ավելի քիչ ռազմավարական հավակնություններ՝ հանուն ավելի հանգիստ ներկայի։ Բայց պետության ինքնիշխանությունը չի չափվում նրանով, թե որքանով է նա հարմարվել ստեղծված իրավիճակին, այլ նրանով, թե որքանով է կարողանում ինքնուրույն որոշել իր ապագան։ Եթե խաղաղության խոստման դիմաց Հայաստանը կորցնում է այդ հնարավորությունը, ապա ձեռք բերված հանգստությունը կարող է վերածվել ռազմավարական կախվածության, իսկ այսօր ներկայացվող իրատեսությունը՝ վաղվա անշրջելի սահմանափակման։

Արմեն Հովասափյան



Դիտվել է՝ 200

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Axios» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ երեկ ուշ երեկոյան ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը անակնկալ և չհայտարարված այցով ժամանել է Իսրայել։ Նևատիմ ավիաբազայում նա հանդիպել է վարչապետ Նեթանյահուի հետ, որն այդ պահին գտնվում էր երկրի հարավում՝ Իսրայելի ՌՕ ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել
Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.