Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Աշխարհը կանգնած է պատմական վերափոխման շեմին

Աշխարհը կանգնած է պատմական վերափոխման շեմին

Աշխարհը կանգնած է պատմական վերափոխման շեմին
20.10.2026 | 14:08

Հին աշխարհակարգը փլուզվում է, նորը դեռ չի ձևավորվել։

Իմ գնահատմամբ՝ առաջիկա տարիների գլխավոր պայքարը լինելու է ոչ միայն տարածքների, ռեսուրսների և ազդեցության գոտիների համար, այլև՝ նոր աշխարհակարգի կանոնները սահմանելու իրավունքի համար։

Այսօր աշխարհը կանգնած է պատմական վերափոխման շեմին։ Հին համակարգը կորցնում է իր կենսունակությունը, ուժերի նախկին հավասարակշռությունը խախտվում է, իսկ նոր համակարգի հստակ ուրվագծերը դեռ տեսանելի չեն։

Հնարավոր են երեք հիմնական զարգացումներ։

1. Բազմաբևեռ աշխարհ։ Մի քանի խոշոր ուժային կենտրոններ՝ ԱՄՆ-ը, Չինաստանը, Հնդկաստանը և այլ ազդեցիկ պետություններ, մրցակցում են համաշխարհային ազդեցության համար՝ ձևավորելով նոր հավասարակշռություն։

2. Ուժային բլոկների աշխարհ։ Աշխարհը բաժանվում է մրցակից ռազմաքաղաքական և տնտեսական ճամբարների, իսկ փոքր պետությունները կանգնում են դժվար ընտրության առաջ՝ միանալ որևէ բևեռի՞, թե՞ փորձել պահպանել սեփական ռազմավարական ինքնուրույնությունը։

3. Անկայուն անցումային աշխարհ։ Հին կանոնները կորցնում են իրենց ազդեցությունը, նորերը դեռ չեն հաստատվել, և միջազգային հարաբերություններում ուժի գործոնը գնալով գերակշռում է իրավունքի նկատմամբ։

Այս սցենարները կարող են ոչ միայն հաջորդել միմյանց, այլև միաժամանակ գոյություն ունենալ։

Իսկ Հայաստա՞նը։

Հայաստանի համար այս վերափոխումը կարող է դառնալ ինչպես լուրջ սպառնալիք, այնպես էլ պատմական հնարավորություն։

Փոքր պետության անվտանգությունը չի կարող հիմնվել միայն արտաքին հովանավորի խոստումների վրա։ Անհրաժեշտ են սեփական պետական կարողություններ, պաշտպանունակություն, տնտեսական դիմադրողականություն, դիվանագիտական ճկունություն և ազգային շահերով պայմանավորված դաշնակցային հարաբերություններ։

Սակայն այստեղ կա մի ավելի խորքային խնդիր։

Երբ հին աշխարհակարգը փլուզվում է, փոքր պետությունների համար վտանգավոր է ոչ միայն ուժեղ հակառակորդ ունենալը, այլև նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացից դուրս մնալը։

Մեծ տերությունները կարող են վերաձևել ազդեցության գոտիները, վերանայել դաշինքները և պայմանավորվածություններ ձեռք բերել միմյանց հետ՝ առանց հաշվի առնելու փոքր ժողովուրդների ազգային շահերը։

Հետևաբար Հայաստանի խնդիրը չպետք է լինի պարզապես սպասելը, թե ով կհաղթի մեծ տերությունների պայքարում։ Մեր խնդիրը պետք է լինի հասկանալ, թե ինչ աշխարհ է ձևավորվում, ինչ հնարավորություններ ու սպառնալիքներ են առաջանում, և ինչպես սեփական ազգային շահերը դարձնել նոր իրականության մեջ պաշտպանելի։

Դրա համար անհրաժեշտ է ոչ թե կույր հավատարմություն որևէ աշխարհաքաղաքական կենտրոնի, այլ սթափ ռազմավարական մտածողություն, սեփական շահերի հստակ գիտակցում և դրանք պաշտպանելու քաղաքական կամք։

Մենք դեռ չգիտենք՝ ինչպիսին կլինի նոր աշխարհակարգը։ Բայց արդեն ակնհայտ է, որ հին աշխարհակարգն այլևս չի ապահովում նախկին կայունությունը։

Եվ պատմությունը մի կարևոր դաս ունի. նման անցումային ժամանակաշրջաններում առավելություն են ստանում ոչ թե նրանք, ովքեր ամենից բարձր են խոսում խաղաղության մասին, այլ նրանք, ովքեր կարողանում են ճիշտ գնահատել իրականությունը, կանխատեսել զարգացումները և ժամանակին գործել։

Աշխարհը փոխվում է։ Հարցն այն չէ՝ Հայաստանը կարո՞ղ է կանգնեցնել այդ փոփոխությունները։ Հարցն այն է՝ Հայաստանը պատրա՞ստ է դիմավորել դրանք որպես սեփական ճակատագրի սուբյեկտ, այլ ոչ թե ուրիշների որոշումների հետևանքները կրող տարածք։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 175

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Axios» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ երեկ ուշ երեկոյան ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը անակնկալ և չհայտարարված այցով ժամանել է Իսրայել։ Նևատիմ ավիաբազայում նա հանդիպել է վարչապետ Նեթանյահուի հետ, որն այդ պահին գտնվում էր երկրի հարավում՝ Իսրայելի ՌՕ ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել
Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.