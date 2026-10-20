Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Գնահատելու կարողության մասին

Գնահատելու կարողության մասին

Գնահատելու կարողության մասին
20.10.2026 | 16:16

Բացի այլ չափանիշներից, յուրաքանչյուր ժողովրդի պատմական հասունությունը դրսևորվում է նաև իր հերոսների գործունեությունը ճշմարտացիորեն գնահատելու կարողությամբ։

Ազգային հիշողությունը չպետք է դառնա ո՛չ անհատի անձեռնմխելիության, ո՛չ էլ նրա ամբողջ անցյալը ջնջելու միջոց։ Այն պետք է ծառայի ճշմարտության բացահայտմանը, պետականության փորձի իմաստավորմանը և ապագա սերունդներին պատմական դասեր փոխանցելուն:

Մեզ մոտ հանրային գնահատականը հակված է անձին տեղավորելու երկու ծայրահեղություններից մեկում՝ հերոսի կամ մեղավորի, փրկչի կամ հակառակորդի կերպարում։

Եթե սա իրողություն չէ, ապա խնդրում եմ տալ այն հայ հեղինակության (ոչ ընդհանրական) անուն, ով այսօր ապրելով մեր կողքին, մեծարվում կամ, պարզապես, ճշմարտացիորեն գնահատվում է ՈՂՋ ժողովրդի կողմից:

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 257

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Axios» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ երեկ ուշ երեկոյան ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը անակնկալ և չհայտարարված այցով ժամանել է Իսրայել։ Նևատիմ ավիաբազայում նա հանդիպել է վարչապետ Նեթանյահուի հետ, որն այդ պահին գտնվում էր երկրի հարավում՝ Իսրայելի ՌՕ ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել
Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.