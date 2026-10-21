Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Շառլ դը Գոլի «Հունիսի 18-ի կոչը». Ֆրանսիական դիմադրության ծնունդը

Շառլ դը Գոլի «Հունիսի 18-ի կոչը». Ֆրանսիական դիմադրության ծնունդը

Շառլ դը Գոլի «Հունիսի 18-ի կոչը». Ֆրանսիական դիմադրության ծնունդը
21.10.2026 | 12:06

Շառլ դը Գոլի պատմական առաջին ելույթը Մարշալ Ֆիլիպ Պետենի (Pétain) կառավարության դեմ տեղի է ունեցել 1940 թվականի հունիսի 18-ին Լոնդոնից՝ BBC ռադիոկայանի եթերով: Այդ ելույթը պատմության մեջ հայտնի է «Հունիսի 18-ի կոչ» (L'Appel du 18 juin) անունով:
Պատմական համատեքստը
• Պետենի հայտարարությունը (հունիսի 17, 1940). Երկրորդ աշխարհամարտում Ֆրանսիայի ռազմական պարտությունից հետո Մարշալ Պետենը հայտարարեց, որ Ֆրանսիան պետք է դադարեցնի մարտերը և զինադադար (կապիտուլյացիա) խնդրի Նացիստական Գերմանիայից:
• Դը Գոլի արձագանքը (հունիսի 18, 1940). Գեներալ Շառլ դը Գոլը, չհամաձայնելով անձնատվության հետ, մեկնեց Լոնդոն և հենց հաջորդ օրը դիմեց ֆրանսիացի ժողովրդին:
Ելույթի հիմնական ուղերձները
• «Ֆրանսիան կորցրել է ճակատամարտը, բայց չի կորցրել պատերազմը»․ Դը Գոլն ընդգծում էր, որ սա միայն Ֆրանսիայի տարածքով սահմանափակված պատերազմ չէ, այլ համաշխարհային պատերազմ:
• Դիմադրության կոչ․ Նա կոչ արեց ֆրանսիացի զինվորականներին, ինժեներներին և քաղաքացիներին, ովքեր գտնվում են Մեծ Բրիտանիայում կամ կարող են հասնել այնտեղ, միանալ իրեն և շարունակել պայքարը:
• Դիմադրության կրակը․ Նա արտասանեց իր հայտնի խոսքերը. «Ինչ էլ որ պատահի, ֆրանսիական դիմադրության կրակը չպետք է մարի և չի մարի»:
Նշանակությունը
Այս ելույթը համարվում է «Ազատ Ֆրանսիա» (France Libre) շարժման և Ֆրանսիական Դիմադրության (Résistance) ծննդյան պահը: Այն հիմք դրեց Պետենի կոլաբորացիոնիստական Վիշիի ռեժիմի դեմ քաղաքական ու ռազմական հետագա պայքարին:

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 48

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Axios» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ երեկ ուշ երեկոյան ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը անակնկալ և չհայտարարված այցով ժամանել է Իսրայել։ Նևատիմ ավիաբազայում նա հանդիպել է վարչապետ Նեթանյահուի հետ, որն այդ պահին գտնվում էր երկրի հարավում՝ Իսրայելի ՌՕ ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել
Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.