Շառլ դը Գոլի «Հունիսի 18-ի կոչը». Ֆրանսիական դիմադրության ծնունդը
21.10.2026 | 12:06
Շառլ դը Գոլի պատմական առաջին ելույթը Մարշալ Ֆիլիպ Պետենի (Pétain) կառավարության դեմ տեղի է ունեցել 1940 թվականի հունիսի 18-ին Լոնդոնից՝ BBC ռադիոկայանի եթերով: Այդ ելույթը պատմության մեջ հայտնի է «Հունիսի 18-ի կոչ» (L'Appel du 18 juin) անունով:
Պատմական համատեքստը
• Պետենի հայտարարությունը (հունիսի 17, 1940). Երկրորդ աշխարհամարտում Ֆրանսիայի ռազմական պարտությունից հետո Մարշալ Պետենը հայտարարեց, որ Ֆրանսիան պետք է դադարեցնի մարտերը և զինադադար (կապիտուլյացիա) խնդրի Նացիստական Գերմանիայից:
• Դը Գոլի արձագանքը (հունիսի 18, 1940). Գեներալ Շառլ դը Գոլը, չհամաձայնելով անձնատվության հետ, մեկնեց Լոնդոն և հենց հաջորդ օրը դիմեց ֆրանսիացի ժողովրդին:
Ելույթի հիմնական ուղերձները
• «Ֆրանսիան կորցրել է ճակատամարտը, բայց չի կորցրել պատերազմը»․ Դը Գոլն ընդգծում էր, որ սա միայն Ֆրանսիայի տարածքով սահմանափակված պատերազմ չէ, այլ համաշխարհային պատերազմ:
• Դիմադրության կոչ․ Նա կոչ արեց ֆրանսիացի զինվորականներին, ինժեներներին և քաղաքացիներին, ովքեր գտնվում են Մեծ Բրիտանիայում կամ կարող են հասնել այնտեղ, միանալ իրեն և շարունակել պայքարը:
• Դիմադրության կրակը․ Նա արտասանեց իր հայտնի խոսքերը. «Ինչ էլ որ պատահի, ֆրանսիական դիմադրության կրակը չպետք է մարի և չի մարի»:
Նշանակությունը
Այս ելույթը համարվում է «Ազատ Ֆրանսիա» (France Libre) շարժման և Ֆրանսիական Դիմադրության (Résistance) ծննդյան պահը: Այն հիմք դրեց Պետենի կոլաբորացիոնիստական Վիշիի ռեժիմի դեմ քաղաքական ու ռազմական հետագա պայքարին:
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ