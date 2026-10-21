Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.10.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ազգին ուղղված ուղերձով՝ խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել ջարդարարությունների մասնակիցներին և վնասի հատուցում պահանջել նրանցից, ովքեր մասնակցել են խանութների թալանին և շենքերի ավերմանը: Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ անկարգություններով ուղեկցված բողոքների ֆոնին քաղաքացիների մտահոգությունները, կապված կյանքի թանկացման և վառելիքի գների աճի հետ, հիմնավոր են։               
 
Նորություններ » Թաքնված գնաճի մարքեթինգը. երեք կենցաղային պատմություն

Թաքնված գնաճի մարքեթինգը. երեք կենցաղային պատմություն

Թաքնված գնաճի մարքեթինգը. երեք կենցաղային պատմություն
21.10.2026 | 12:13

Ես ժամանակ առ ժամանակ հավի շաուրմա եմ ուտում, որն արժեր 1100 դրամ: Նորմալ շաուրմա էր: Երկու օր առաջ ինձ ասացին, որ այդ ստանդարտ հավի շաուրման արդեն 1250 դրամ արժե, որովհետև մթերքը թանկացել է, հետևաբար՝ շաուրման էլ է թանկացել: Այսօր շաուրման էլի 1100 դրամ էր, ուղղակի մեջը միս չկար: Հետևություն. թանկացումը միշտ չէ, որ թվերով է արտահայտվում:
Ճաշին ես սովորաբար ուտում եմ սուպերմարկետում վաճառվող՝ հավի գրիլ արած բդիկներից: Երկու օր առաջ ինձ ասացին, որ բդիկների գինը փոխվել է, բայց ոչ թե թանկացել է, այլ պարզապես նախկինում էր էժան․ ակցիա էր, որն ավարտվել է: Հետևություն. գնաճը կարելի է այնքան գեղեցիկ փաթեթավորել, որ մի բան էլ քեզ լավ զգաս, թե նախկինում հաջողությամբ օգտվել ես ակցիայից:
Սուպերմարկետում վաճառում էին լոլիկ՝ 9600 դրամով, անունը՝ «ուզբեկական լոլիկ»։ Այսինքն՝ դա ինչ-որ հատուկ տեսակ չէր, այլ ուղղակի ծագման երկիրն էր ուրիշ: Դրա կողքին վաճառվում էր լոլիկ՝ 550 դրամով, ինչն ակնհայտորեն թանկ է այն ֆոնին, որ Հայաստանում տեղական լոլիկի սպառման խնդիր կա, բայց այն 9600 դրամանոցի կողքին սա շատ էժան է երևում: Հետևություն. գնաճը քողարկելու համար կարող են թանկի ու էժանի միջև ընտրության պատրանք ստեղծել և թանկացած լոլիկը էժան ապրանքի անվան տակ վաճառել:

Կորյուն ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Հ.Գ.
Ես տնտեսագետ կամ շուկայի մասնագետ չեմ, սրանք ընդամենը իմ տպավորություններն ու հետևություններն են:
Դիտվել է՝ 43

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Մերձավոր Արևելքում ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումն օրեցօր դառնում է խիստ հավանական

Axios» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ երեկ ուշ երեկոյան ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը անակնկալ և չհայտարարված այցով ժամանել է Իսրայել։ Նևատիմ ավիաբազայում նա հանդիպել է վարչապետ Նեթանյահուի հետ, որն այդ պահին գտնվում էր երկրի հարավում՝ Իսրայելի ՌՕ ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել
Մեզ երես չէին տվել ազատությամբ, բայց մենք էնքան կարևոր բանի համար էինք փողոց դուրս եկել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին
Երևի ինչ-որ սինլքորների չափազանց պետք է, որ ազգը զոմբիացվի և հավատա նոր Կուռքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.