Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Երբ հայրը բառի իմաստը հասկանում էր յուրովի

Երբ հայրը բառի իմաստը հասկանում էր յուրովի

Երբ հայրը բառի իմաստը հասկանում էր յուրովի
21.10.2026 | 13:01

Մենք Հրաչյա Աճառյանին գիտենք որպես հայոց լեզվի մեծագույն գիտնականի, «Հայերեն արմատական բառարանի» և հայոց լեզվի պատմության հեղինակի։ Բայց «Կյանքիս հուշերից» գրքում նա նաև մի տղա է, որը ջերմությամբ ու հումորով պատմում է իր հոր մասին։
Հայրը կիսագրագետ էր, բայց, ինչպես ինքն է ասում, շատ աշխատասեր ու ուսումնասեր։
Մի օր նա դպրոց է գալիս և հոգաբարձուներին հարցնում.
- Տղաս ինչպե՞ս է սովորում։
- Տղադ շատ աշխատասեր է,- պատասխանում են նրան։
Հայրը զարմացած ասում է.
- Ափսո՜ս, աշխատասեր ըլլալու տեղ՝ աշխատող ըլլար, ավելի լավ էր։
Մեկ ուրիշ անգամ Աճառյանը տուն է բերում իր դպրոցական գնահատականները։ Այն ժամանակ թվանշանների փոխարեն բառերով էին գնահատում աշակերտներին։ Նրա թերթիկում գրված էին մի քանի «քաջալավ», «լավագույն» և մեկ «լավ»։
Հայրը կարդում է ու զարմանում.
- Ինչո՞ւ միայն մի հատ լավ ունիս, մյուսները լավագույն են։
Աճառյանը վախենում էր հակառակից, որովհետև գիտեր՝ «լավագույնը» ավելի բարձր գնահատական է, քան «լավը»։ Բայց հոր համար ամեն ինչ այլ կերպ էր։
- Հայրի՛կ, լավագույնը լավից բարձր է։
- Որի՞ն կուզես խաբել, լավագույն՝ այսինքն՝ լավի գույն ունեցող։
Հրաչյա Աճառյան, «Կյանքիս հուշերից»
Այս տողերում Աճառյանի հայրը կարծես մեր առջև կանգնում է կենդանի կերպարով։ Նա դպրոցական գիտելիքներ չուներ, բայց ուներ իր տրամաբանությունը, իր պատկերացումները, իր անմիջական ու անկեղծ վերաբերմունքը բառերի նկատմամբ։
«Աշխատասե՞ր, թե՞ աշխատող»։ «Լավագո՞ւյն, թե՞ լավի գույնն ունեցող»։
Հայրը բառերն ընկալում էր այնպես, ինչպես ինքն էր հասկանում դրանց կազմությունն ու իմաստը։ Իսկ որդին հետագայում իր կյանքը նվիրեց հենց բառերի ծագումը, կառուցվածքն ու իրական նշանակությունը բացահայտելուն։
Իհարկե, չենք կարող ասել, թե հոր այդ զրույցներն են կանխորոշել որդու գիտական ուղին։ Բայց դժվար է չնկատել այս պատմությունների մեջ թաքնված գեղեցիկ զուգահեռը։
Հայրը բառի իմաստը փորձում էր հասկանալ իր պարզ տրամաբանությամբ, իսկ որդին իր ողջ կյանքում բառերի աշխարհը հետազոտեց գիտական ճշգրտությամբ։
Եվ որքան էլ տարբեր էին նրանց գիտելիքներն ու հնարավորությունները, երկուսն էլ իրենց ձևով փորձում էին հասկանալ բառը։
Գուցե հենց սա է այս հուշերի ամենամարդկային կողմը. մեծ գիտնականի հետևում տեսնում ենք ոչ միայն նրա տաղանդը, այլև այն ընտանիքը, այն միջավայրը, որտեղից նա եկել էր։
Երբեմն մեծ մարդկանց պատմությունները սկսվում են ոչ թե գրքերից ու համալսարաններից, այլ ընտանեկան մի զրույցից, որը տարիներ անց կարդում ենք ժպիտով։
Իսկ այս պատմության մեջ հոր վերջին խոսքը դեռ երկար է մնում հիշողության մեջ.
«Լավագույն՝ այսինքն՝ լավի գույն ունեցող»։


Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 6028

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.