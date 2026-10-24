Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Ադրբեջանի մերժողական արձագանքը. «Անկլավների փոխանակման» առաջարկի տապալումը

Ադրբեջանի մերժողական արձագանքը. «Անկլավների փոխանակման» առաջարկի տապալումը

Ադրբեջանի մերժողական արձագանքը. «Անկլավների փոխանակման» առաջարկի տապալումը
21.10.2026 | 13:08

Ադրբեջանում քաղաքական մակարդակով արդեն սկսել են արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի՝ «անկլավների փոխանակման» վերաբերյալ առաջարկին: Քաղաքական շրջանակների պատասխանները հիմնականում մերժողական են:
Ի տարբերություն պաշտոնական Երևանի՝ Ադրբեջանում Ալմա-Աթայի հռչակագրի մասին կարծես չեն էլ լսել: Հարևան հանրապետության քաղաքական հարթակներում անկլավների խնդիրը քննարկվում է բացառապես «Ադրբեջանի պատմական հողերի վերադարձի» տեսանկյունից:
«Ադրբեջանական տարածքը ադրբեջանական տարածքի հետ չի փոխանակվում»․ սա է ադրբեջանական քաղաքական շրջանակներում գերիշխող կարծիքը և, հետևաբար, Նիկոլ Փաշինյանի «անկլավների փոխանակման» առաջարկի հստակ պատասխանը:
Պարզ լեզվով ասած՝ դա նշանակում է՝ և՛ Տիգրանաշենն է իրենցը, և՛ Սոֆուլու/Բարխուդարլուն, և՛ Վերին Ոսկեպարը, և՛ հենց Արծվաշենը:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1010

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.