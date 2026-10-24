Ադրբեջանի մերժողական արձագանքը. «Անկլավների փոխանակման» առաջարկի տապալումը
21.10.2026 | 13:08
Ադրբեջանում քաղաքական մակարդակով արդեն սկսել են արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի՝ «անկլավների փոխանակման» վերաբերյալ առաջարկին: Քաղաքական շրջանակների պատասխանները հիմնականում մերժողական են:
Ի տարբերություն պաշտոնական Երևանի՝ Ադրբեջանում Ալմա-Աթայի հռչակագրի մասին կարծես չեն էլ լսել: Հարևան հանրապետության քաղաքական հարթակներում անկլավների խնդիրը քննարկվում է բացառապես «Ադրբեջանի պատմական հողերի վերադարձի» տեսանկյունից:
«Ադրբեջանական տարածքը ադրբեջանական տարածքի հետ չի փոխանակվում»․ սա է ադրբեջանական քաղաքական շրջանակներում գերիշխող կարծիքը և, հետևաբար, Նիկոլ Փաշինյանի «անկլավների փոխանակման» առաջարկի հստակ պատասխանը:
Պարզ լեզվով ասած՝ դա նշանակում է՝ և՛ Տիգրանաշենն է իրենցը, և՛ Սոֆուլու/Բարխուդարլուն, և՛ Վերին Ոսկեպարը, և՛ հենց Արծվաշենը:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Մեկնաբանություններ