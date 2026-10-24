Փաշինյանին դա չի կանգնեցնի
21.10.2026 | 13:21
ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալու դեպքում երկիր գազի ներկրման արժեքը կաճի 69%-ով՝ հասնելով տարեկան 657,5 միլիոն դոլարի։ ԵԱՏՄ-ին անդամակցության կասեցման դեպքում Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումների ծավալը կնվազի ավելի քան կրկնակի՝ հասնելով տարեկան 1,8 միլիարդ դոլարի։ Հայաստանի անդամակցության կասեցումը կհանգեցնի նաև աշխատուժի քվոտաների սահմանմանը և աշխատանքային արտոնագրեր ձևակերպելու անհրաժեշտությանը։ Եվս մեկ հետևանք է երկաթուղային բեռնափոխադրումների թանկացումը։
Այս ամենի մասին նշված է Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի՝ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի անդամների համատեղ զեկույցում։
Պարզ, մարդկային լեզվով ասած՝ սա նշանակում է, որ 2027 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում գազն ակնհայտորեն կարող է թանկանալ 69%-ով, դրամական հոսքը կկրճատվի 1,8 միլիարդ դոլարով, իսկ հարյուր հազարավոր աշխատանքային միգրանտներ ստիպված կլինեն վերադառնալ հայրենիք։
Ի՞նչ եք կարծում, սա որևէ կերպ կփոխի՞ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրերը՝ կապված այն աշխարհաքաղաքական նախագծի իրականացման հետ, որն ուղղված է ի նպաստ Թուրքիայի՝ Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելուն։ Անշուշտ, ո՛չ։ Դրա ապացույցն այն է, որ Միջկառավարական խորհրդի զեկույցի հրապարակումից անմիջապես հետո հայտնի դարձավ, որ Փաշինյանը նոյեմբերի 3-ին Բրյուսելում մասնակցելու է ԵՄ ընդլայնմանը նվիրված առանցքային գագաթնաժողովին։
Եթե Euronews-ի տեղեկությունը հաստատվի, ապա Փաշինյանի գործողությունների տրամաբանությունն էլ ավելի պարզ կդառնա․ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանն ընդառաջ նա կփորձի եվրոպացի գործընկերներից ստանալ մինչև 1 միլիարդ եվրոյի չափով տնտեսական աջակցություն։ Նրա կարծիքով՝ դա խաղաթուղթ կլինի ռուսական կողմի հետ բանակցություններում։
Իրականությունն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետքայլ չի անի ոչ միայն նախքան նշված բոլոր հետևանքների ի հայտ գալը, այլև ոչինչ չի ձեռնարկի նույնիսկ այն ժամանակ, երբ գազը թանկանա, իսկ միգրանտների զանգվածները վերադառնան Հայաստան։ Նա չի վերանայի իր որոշումները, քանի դեռ դրանց հետևանքներն ուղղակիորեն չեն անդրադարձել իր անձի և քաղաքական ապագայի վրա։
Փաշինյանը սեփականաշնորհել է իշխանության ղեկին գտնվելու բարիքները, իսկ խնդիրները պատրաստ է հետագայում էլ «ազգայնացնել»․ այսինքն՝ խնդիրների լուծման պատասխանատվությունը դնել քաղաքացիների վրա։ Ստացվում է՝ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է նրան, որ նշված պատժամիջոցները կիրառվեն։ Սա պետք է իմանան Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները։
Բենիամին ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Հ.Գ.
Իրավիճակը, իհարկե, չի կարող դեժավյուի զգացում չառաջացնել և մեզ չվերադարձնել Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու որոշման ժամանակաշրջան։ Կա միայն մեկ տարբերություն․ Ռուսաստանում սկսել են ավելի բաց խոսել հայ ժողովրդի հետ և սովորում են սեփական սխալների վրա՝ տեղի քաղաքական գործիչներին զրկելով երկիր վերադառնալու և հանրային կարծիքով մանիպուլյացիա անելու հնարավորությունից՝ մարդկանց համոզելով, թե իբր «Մաքսային միությանն անդամակցելու դիմաց Հայաստանին խոստացել են կառուցել ԱԷԿ-ի նոր բլոկ կամ նոր երկաթգիծ դեպի Իրան»
Մեկնաբանություններ