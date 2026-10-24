Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Մեկի ադամանդն է փոքր, մյուսի ապուրն է նոսր. փոխքաղաքապետի «կարիքներն» ու թանկացող կյանքը

Մեկի ադամանդն է փոքր, մյուսի ապուրն է նոսր. փոխքաղաքապետի «կարիքներն» ու թանկացող կյանքը

Մեկի ադամանդն է փոքր, մյուսի ապուրն է նոսր. փոխքաղաքապետի «կարիքներն» ու թանկացող կյանքը
21.10.2026 | 13:35

Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի աշխատավարձը 952 հազար դրամից կդառնա 1 միլիոն 830 հազար 400 դրամ։
Լրագրողի այն հարցին, թե դժվա՞ր էր ապրել 952 հազար դրամով, փոխքաղաքապետը պատասխանում է՝ «եղել է, որ ավելի դժվար էլ է եղել»։
Այսինքն՝ ստացվում է, որ ամեն դեպքում դժվար է…
Նա նաև նշում է, թե, դիցուք, երկու տարի առաջ 952 հազար դրամն այլ գնողունակություն ուներ, հիմա՝ այլ, և այն կարիքները, որ այդ աշխատավարձը փակում էր երկու տարի առաջ, հիմա կամ չի փակում, կամ ավելի մեծ դժվարությամբ է փակում։
Ստացվում է՝ քանի որ 952 հազար դրամով ապրելը դժվար է, պաշտոնյան այսուհետ կստանա շուրջ 40 թոշակառուի ամսական եկամուտին հավասար գումար։ Համեմատության համար՝ նվազագույն կենսաթոշակը, որը 2026 թվականի ապրիլի 1-ից սահմանվել է 46,000 դրամ, ավելանալու է ընդամենը 1000 դրամով։
Ներողություն, իհարկե, որ Սուրեն Գրիգորյանի աշխատավարձն ու «կարիքները» համեմատում եմ հասարակ մահկանացուների եկամուտների ու տարրական պահանջմունքների հետ։

Սուսաննա ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Դիտվել է՝ 850

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.