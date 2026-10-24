Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Պետության ինստիտուցիոնալ դեֆորմացիայի հետևանքը ավտորիտարիզմի հաստատումն է

Պետության ինստիտուցիոնալ դեֆորմացիայի հետևանքը ավտորիտարիզմի հաստատումն է

Պետության ինստիտուցիոնալ դեֆորմացիայի հետևանքը ավտորիտարիզմի հաստատումն է
21.10.2026 | 14:14

Պառլամենտական երկրում, որտեղ թիվ մեկ ամբիոնը, պետության ճակատագրի, ընթացքի թիվ մեկ որոշողը խորհրդարանն է, Հայաստանում այն դարձել է սովորական դեկորացիա, ինչպիսին էր ԽՍՀՄ-ում։

Ավելին` եթե վաղը խորհրդարանը լուծարվի, ու նրա գործառույթները վերապահվեն կառավարությանը, դրանից Հայաստանի կյանքում ոչինչ չի փոխվի։

Գործադիրի ցանկացած որոշում դակվում է խորհրդարանում, չկա խորհրդարանական արդյունավետ վերահսկման մեխանիզմ, ընդդիմությունը իր հերթին վերածվել է ամբիոնից միայն ճառեր ասող սուբյեկտի՝ առանց վերահսկողական լծակների։

Նախագահի ինստիտուտը չասեմ ինչ ողբալի վիճակում է, ու տպավորություն է, որ այն դարձել է մակաբույծ՝ Հայաստանի քաղաքացիների (հարկատուների) ուսերին։ Նախագահի կերպարը և ֆունկցիոնալ կարողությունները առհասարակ բանի պետք չեն։

Ու այս ամենը խորքում ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի մասին է, որը նպաստում է ավտորիտարիզմի հաստատմանը։ Բացակայում է ինստիտուտների ինստիտուցիոնալ հիշողությունը և դրա ձևավորման նպատակը, պետական ինստիտուտները, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակությունը աստիճանաբար դառնում են դեկորացիա, որտեղ ցանկացած արձագանք ոչ թե օբյեկտիվ իրականությունն է արտահայտում, այլ պայմանավորված է քաղաքական նպատակահարմարությամբ։

Պետության ինստիտուցիոնալ դեֆորմացիայի հետևանքը ավտորիտարիզմի հաստատումն է։ Իհարկե, այստեղ կարելի է քննարկել` ավտորիտարիզմի՞ հաստատման հետևանքն է ինստիտուցիոնալ դեֆորմացիան, թե՞ հակառակը, սակայն էությունն այն է, որ պետականության հնագույն ավանդույթներ ունեցող կամ ստեղծած ժողովուրդը չի կարողացել ձևավորել ինստիտուցիոնալ հիշողություն, որտեղ անհատի կամքը կփշրվեր համակարգային հիշողությանը բախվելիս։

Արա Լ. Պողոսյան

Դիտվել է՝ 887

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.