Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Մարդը այդպես է որոշել իր պաշտոնը պահել

Մարդը այդպես է որոշել իր պաշտոնը պահել

Մարդը այդպես է որոշել իր պաշտոնը պահել
21.10.2026 | 14:32

Շարունակելով Գորիսի համայնքապետ Առուշ Առուշանյանի թեման՝ ասեմ, որ ՔՊ -ի հետ նրա համագործակցության գլխավոր «մեղավորը», իմ կարծիքով, ընդդիմադիր հիմնական ուժերն են։

Ինչո՞ւ՝ կհարցնեք։ Նշեմ երկու պատճառ:

1. 2021-ից հետո Առուշը ստիպված էր հիմնականում միայնակ պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ճնշումների դեմ։ Առուշը բազմիցս դժգոհել է ընդդիմությունից անհրաժեշտ աջակցության բացակայության համար, և դա ժամանակի ընթացքում իր ազդեցությունն ունեցավ քաղաքական կողմնորոշման փոփոխությունների վրա։ Առուշին արդարացում չի, բայց փաստ է։ Մարդը այդպես է որոշել իր պաշտոնը պահել։

2. Ես երբեք չեմ հասկացել, երբ ընդդիմադիր գործիչները «մեր օրերի Նժդեհ» էին անվանում Առուշին։ Կարելի էր գնահատել, հարգել, սիրել, բայց այնքան, որքան վաստակ ունի մարդը, իսկ երբ մարդուն գերագնահատում ես, հավասարեցնում ազգային հերոսի, հետո ինքնաբերաբար սպասում ես նրանից այն հերոսական վարքագիծը, ինչ վերագրել ես նրան։ Առուշը չէր կարող ոչ Նժդեհ դառնալ, ոչ էլ Մխիթար Սպարապետ։ Առուշը սյունեցի համարձակ տղա էր, որին պետք էր այդպես ընդունել ու այդքանը սպասել։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 927

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.