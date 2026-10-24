Շարունակելով Գորիսի համայնքապետ Առուշ Առուշանյանի թեման՝ ասեմ, որ ՔՊ -ի հետ նրա համագործակցության գլխավոր «մեղավորը», իմ կարծիքով, ընդդիմադիր հիմնական ուժերն են։
Ինչո՞ւ՝ կհարցնեք։ Նշեմ երկու պատճառ:
1. 2021-ից հետո Առուշը ստիպված էր հիմնականում միայնակ պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ճնշումների դեմ։ Առուշը բազմիցս դժգոհել է ընդդիմությունից անհրաժեշտ աջակցության բացակայության համար, և դա ժամանակի ընթացքում իր ազդեցությունն ունեցավ քաղաքական կողմնորոշման փոփոխությունների վրա։ Առուշին արդարացում չի, բայց փաստ է։ Մարդը այդպես է որոշել իր պաշտոնը պահել։
2. Ես երբեք չեմ հասկացել, երբ ընդդիմադիր գործիչները «մեր օրերի Նժդեհ» էին անվանում Առուշին։ Կարելի էր գնահատել, հարգել, սիրել, բայց այնքան, որքան վաստակ ունի մարդը, իսկ երբ մարդուն գերագնահատում ես, հավասարեցնում ազգային հերոսի, հետո ինքնաբերաբար սպասում ես նրանից այն հերոսական վարքագիծը, ինչ վերագրել ես նրան։ Առուշը չէր կարող ոչ Նժդեհ դառնալ, ոչ էլ Մխիթար Սպարապետ։ Առուշը սյունեցի համարձակ տղա էր, որին պետք էր այդպես ընդունել ու այդքանը սպասել։
Նաիրի Հոխիկյան