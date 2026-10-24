Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Կարևորը՝ ուղևորները վճարեն ուղեվարձը

Կարևորը՝ ուղևորները վճարեն ուղեվարձը

Կարևորը՝ ուղևորները վճարեն ուղեվարձը
21.10.2026 | 16:02

Կարծում եմ` ճանապարհային երթևեկության խախտումների ոլորտում առաջատարը Երևանի քաղաքապետարանի «բարեփոխված» տրանսպորտն է: Վերջինիս վարորդները մինչ օրս այդպես էլ չհասկացան, որ ծանրաբեռնված խաչմերուկ մուտք գործելն արգելված է:
Գարեգին Նժդեհ-Մանթաշյան փողոցների խաչմերուկ: Թիվ 54 ավտոբուսը մուտք է գործել ծանրաբեռնված խաչմերուկ, և թքած թե ինչ կլինի: Վարորդի համար կարևորը, որ ուղևորները վճարեն ուղեվարձը և քաղաքական իշխանությունն իրենից գոհ լինի: Վերջինս անպատիժ է և որևէ մեկին հաշվետու չէ իր արարքների համար: Ավտոբուսի վարորդն իր կատարած իրավախախտումների համար չի տուգանվում: Երևանի քաղաքապերանն ու ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը ներդաշնակության մեջ են:
Ռոմանտիկա:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 948

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.