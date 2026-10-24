Կարևորը՝ ուղևորները վճարեն ուղեվարձը
21.10.2026 | 16:02
Կարծում եմ` ճանապարհային երթևեկության խախտումների ոլորտում առաջատարը Երևանի քաղաքապետարանի «բարեփոխված» տրանսպորտն է: Վերջինիս վարորդները մինչ օրս այդպես էլ չհասկացան, որ ծանրաբեռնված խաչմերուկ մուտք գործելն արգելված է:
Գարեգին Նժդեհ-Մանթաշյան փողոցների խաչմերուկ: Թիվ 54 ավտոբուսը մուտք է գործել ծանրաբեռնված խաչմերուկ, և թքած թե ինչ կլինի: Վարորդի համար կարևորը, որ ուղևորները վճարեն ուղեվարձը և քաղաքական իշխանությունն իրենից գոհ լինի: Վերջինս անպատիժ է և որևէ մեկին հաշվետու չէ իր արարքների համար: Ավտոբուսի վարորդն իր կատարած իրավախախտումների համար չի տուգանվում: Երևանի քաղաքապերանն ու ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը ներդաշնակության մեջ են:
Ռոմանտիկա:
Կարեն Հեքիմյան
Մեկնաբանություններ