Ի՞նչ է զիջվել 2018 թվականից ի վեր
22.10.2026 | 11:50
Պարո՛ն Միրզոյան, մի հատ վերհիշե՛ք՝ 2018-ի մայիսի դրությամբ ինչքա՞ն տարածք եք ստացել ու այսօր ինչքա՞նն եք զիջել։
ՔՊ-ի ներկայացուցիչներն, իրար հերթ չտալով, ասում են՝ ի՞նչ ենք զիջել։
ՀՀ ինքնիշխան տարածքից 240 քառ. կմ եք զիջել։
Մի ամբողջ հայկական Արցախ եք զիջել։
Հազարավոր կյանքեր եք զիջել։
Գորիս-Կապան ճանապարհի 21 կմ տարածք եք զիջել։
Արարատի սիմվոլն եք զիջել։
Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար պայքարն եք զիջել։
Անկախության հռչակագրի բովանդակությունն եք զիջել։
Բա 2018-ին՝ ձեր «փառապանծ հեղափոխության» ժամանակ ասեիք, որ այդ ամենը ՀՀ-ի հետ կապ չունի։
Դուք բացի հանձնելուց ու զիջելուց այլ բան չեք արել։
Էդուարդ ՇԱՐՄԱԶԱՆՈՎ
Մեկնաբանություններ