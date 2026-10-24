Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Ի՞նչ է զիջվել 2018 թվականից ի վեր

Ի՞նչ է զիջվել 2018 թվականից ի վեր

Ի՞նչ է զիջվել 2018 թվականից ի վեր
22.10.2026 | 11:50

Պարո՛ն Միրզոյան, մի հատ վերհիշե՛ք՝ 2018-ի մայիսի դրությամբ ինչքա՞ն տարածք եք ստացել ու այսօր ինչքա՞նն եք զիջել։
ՔՊ-ի ներկայացուցիչներն, իրար հերթ չտալով, ասում են՝ ի՞նչ ենք զիջել։
ՀՀ ինքնիշխան տարածքից 240 քառ. կմ եք զիջել։
Մի ամբողջ հայկական Արցախ եք զիջել։
Հազարավոր կյանքեր եք զիջել։
Գորիս-Կապան ճանապարհի 21 կմ տարածք եք զիջել։
Արարատի սիմվոլն եք զիջել։
Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար պայքարն եք զիջել։
Անկախության հռչակագրի բովանդակությունն եք զիջել։
Բա 2018-ին՝ ձեր «փառապանծ հեղափոխության» ժամանակ ասեիք, որ այդ ամենը ՀՀ-ի հետ կապ չունի։
Դուք բացի հանձնելուց ու զիջելուց այլ բան չեք արել։

Էդուարդ ՇԱՐՄԱԶԱՆՈՎ
Դիտվել է՝ 497

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.