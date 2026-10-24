Ինչո՞վ է ԵՊՀ-ն տարբերվում «Լեյտենանտ Շմիդտի որդիներ» կոնգլոմերատից
22.10.2026 | 12:01
«Ոսկե հորթը» հանճարեղ ստեղծագործության հերոսներ Օստապ Բենդերը, Շուրա Բալագանովն ու Պանիկովսկին «աշխատում էին» որպես լեյտենանտ Շմիդտի որդիներ: Վերջիններիս գտնվելու մշտական վայրն այնժամանակյա քաղաքակիրթ մարդկությանը հայտնի չէր: Այնուամենայնիվ, նրանք աշխարհագրորեն տարբեր վայրերից շարունակում էին իրենց գործունեությունը: Այսինքն՝ կարելի է աներկբա փաստել, որ լեյտենանտ Շմիդտի որդիներն «աշխատում էին» առանց աշխատանքի վայր ներկայանալու կամ «հեռավար»:
Այժմ վերադառնանք մեր օրեր:
«Առավոտ» լրատվականը պարզել է, որ ԵՊՀ-ի ներկայիս ռեկտոր Հ. Հ.-ի երկրորդ կինը՝ Էմմա Սարգսյանը, «2022 թ. գրանցվել է որպես համալսարանի մարքեթինգի բաժնի մասնագետ, սակայն տարիներ շարունակ չի ներկայացել աշխատանքի»:
Այս պատմության ամենաուշագրավն այն է, որ ԵՊՀ-ի և ռեկտոր Հ. Հ.-ի պետական, անձնական ու այլ գործերով հավերժական պաշտպան զիցնախագահ Ֆունտը՝ կներեք, Էդգար Բադեմյանը, ասում է, որ «Էմմա Սարգսյանը ներկայացել է համալսարան և աշխատանք է կատարել համալսարանի այլ տարածքում»: Այսինքն՝ Հ. Հ.-ի երկրորդ կինը եկել-հասել է ԵՊՀ, սակայն իր բուն աշխատավայր չի ներկայացել, փոխարենը՝ աշխատել է ԵՊՀ-ի «այլ տարածքում»: Այդ ի՞նչ տարածք է և աշխարհագրորեն որտե՞ղ է այն գտնվում. այդ մասին հավերժական Էդգար Բադեմյանը բազմաբովանդակ լռում է:
Հեռու եմ Շուրա Բալագանովին, առավել ևս՝ Պանիկովսկուն, Հ. Հ.-ի երկրորդ կնոջ հետ համեմատելու մտքից: Վստահ եմ՝ նրանք էապես տարբերվում են միմյանցից: Թեպետ Աշխատանքային օրենսգրքին վերջիններիս վերաբերմունքը համընկնում է. նրանք բոլորն էլ աշխատում էին իրենց հիմնական աշխատավայրից էապես տարբերվող «այլ տարածքներում»:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Մեկնաբանություններ