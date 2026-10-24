Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Ինչո՞վ է ԵՊՀ-ն տարբերվում «Լեյտենանտ Շմիդտի որդիներ» կոնգլոմերատից

Ինչո՞վ է ԵՊՀ-ն տարբերվում «Լեյտենանտ Շմիդտի որդիներ» կոնգլոմերատից

Ինչո՞վ է ԵՊՀ-ն տարբերվում «Լեյտենանտ Շմիդտի որդիներ» կոնգլոմերատից
22.10.2026 | 12:01

«Ոսկե հորթը» հանճարեղ ստեղծագործության հերոսներ Օստապ Բենդերը, Շուրա Բալագանովն ու Պանիկովսկին «աշխատում էին» որպես լեյտենանտ Շմիդտի որդիներ: Վերջիններիս գտնվելու մշտական վայրն այնժամանակյա քաղաքակիրթ մարդկությանը հայտնի չէր: Այնուամենայնիվ, նրանք աշխարհագրորեն տարբեր վայրերից շարունակում էին իրենց գործունեությունը: Այսինքն՝ կարելի է աներկբա փաստել, որ լեյտենանտ Շմիդտի որդիներն «աշխատում էին» առանց աշխատանքի վայր ներկայանալու կամ «հեռավար»:
Այժմ վերադառնանք մեր օրեր:
«Առավոտ» լրատվականը պարզել է, որ ԵՊՀ-ի ներկայիս ռեկտոր Հ. Հ.-ի երկրորդ կինը՝ Էմմա Սարգսյանը, «2022 թ. գրանցվել է որպես համալսարանի մարքեթինգի բաժնի մասնագետ, սակայն տարիներ շարունակ չի ներկայացել աշխատանքի»:
Այս պատմության ամենաուշագրավն այն է, որ ԵՊՀ-ի և ռեկտոր Հ. Հ.-ի պետական, անձնական ու այլ գործերով հավերժական պաշտպան զիցնախագահ Ֆունտը՝ կներեք, Էդգար Բադեմյանը, ասում է, որ «Էմմա Սարգսյանը ներկայացել է համալսարան և աշխատանք է կատարել համալսարանի այլ տարածքում»: Այսինքն՝ Հ. Հ.-ի երկրորդ կինը եկել-հասել է ԵՊՀ, սակայն իր բուն աշխատավայր չի ներկայացել, փոխարենը՝ աշխատել է ԵՊՀ-ի «այլ տարածքում»: Այդ ի՞նչ տարածք է և աշխարհագրորեն որտե՞ղ է այն գտնվում. այդ մասին հավերժական Էդգար Բադեմյանը բազմաբովանդակ լռում է:
Հեռու եմ Շուրա Բալագանովին, առավել ևս՝ Պանիկովսկուն, Հ. Հ.-ի երկրորդ կնոջ հետ համեմատելու մտքից: Վստահ եմ՝ նրանք էապես տարբերվում են միմյանցից: Թեպետ Աշխատանքային օրենսգրքին վերջիններիս վերաբերմունքը համընկնում է. նրանք բոլորն էլ աշխատում էին իրենց հիմնական աշխատավայրից էապես տարբերվող «այլ տարածքներում»:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 665

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.