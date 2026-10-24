Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Ամո՛թ մեզ՝ սրան բեմ տրամադրելու համար

Ամո՛թ մեզ՝ սրան բեմ տրամադրելու համար

Ամո՛թ մեզ՝ սրան բեմ տրամադրելու համար
22.10.2026 | 12:38

Քրիստոնեական սրբություններն ու խորհրդանիշները ծաղրի առարկա դարձրած Մորգենշտերնի ելույթն այժմ նախատեսված է Երևանի մարզահամերգային համալիրում։
Ռուսաստանում օտարերկրյա գործակալ ճանաչված սույն անձի համերգները 2024 թ. չեղարկվել են Ղազախստանում, 2023 թ. ելույթը մերժման է հանդիպել Ղրղզստանում՝ մշակույթի նախարարության առարկությունից հետո, իսկ 2022 թվականին Երևանում նախատեսված համերգը նույնպես չի կայացել՝ ըստ տեղական կազմակերպիչների՝ հանրային քննադատությունների ու բողոքների պատճառով (հղումը՝ մեկնաբանությունում)։
Լա՛վ, Ղրղզստանի չա՞փ էլ չկանք:
Եվ այս ամենից հետո Երևանը պետք է դառնա վերջին հինգ տարվա ընթացքում ԱՊՀ-ում նրա առաջին մեծ համերգի վա՞յրը։
Մի՞թե այն, ինչ այլուր լուրջ առարկությունների է հանդիպել, Հայաստանում պետք է ընդունվի առանց հոգևոր ու բարոյական հետևանքների մասին խորհելու։
Գռեհկաբանությունը, հայհոյանքը, պղծախոսությունը, անառակության գովերգումն ու մեղքի սովորականացումը «արվեստ» և «ազատություն» անվանելը չի փոխում դրանց պիղծ էությունը։
Նման բովանդակությամբ շոուն չպետք է տեղ ունենար մեր երկրում։
Ամո՛թ է, երբ մեր երիտասարդների հոգևոր ու բարոյական առողջության հաշվին ոմանք զվարճանք են կազմակերպում, իսկ մյուսները՝ շահույթ ստանում։
«Հրաժարվում եմ սատանայից և նրա գործակիցներից»։

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 672

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.