Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Եկեղեցու կանոնական ինքնուրույնությունը չի կարող կախված լինել իշխանության ղեկավարի անձնական վերաբերմունքից

Եկեղեցու կանոնական ինքնուրույնությունը չի կարող կախված լինել իշխանության ղեկավարի անձնական վերաբերմունքից

Եկեղեցու կանոնական ինքնուրույնությունը չի կարող կախված լինել իշխանության ղեկավարի անձնական վերաբերմունքից
23.10.2026 | 11:23

Այսօր հրապարակվեց Ստեփան Ասատրյանին և Արամայիս Թախմազյանին կարգալույծ հռչակելու հարցով դատական գործերի վարույթները կարճելու մասին որոշումը։ Դատարանը երկու դեպքում էլ հարցը համարել է Եկեղեցու ներքին գործը և վերացրել հոգևորականների պաշտոնավարումն ապահովելու համար ավելի վաղ կիրառված հայցի ապահովման միջոցները։

Սա Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավին հասցված արդեն երկրորդ «ապտակն» է։ Դրանից առաջ կարճվել էր նաև Սարոյան Արմանի (էն դեղին պապկավորի, էլի) գործը՝ նույնպես ներեկեղեցական տիրույթում գտնվող հարցի առնչությամբ։

Երեք գործերի կարճումը ցույց է տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանի՝ Եկեղեցու դեմ ծավալած արշավը, դրա շրջանակում առաջ քաշված պահանջներն ու կազմված զեկույցները չեն կարող ինքնին հիմք ծառայել Եկեղեցու ներքին գործերին միջամտելու համար։ Ըստ էության, պետական լծակներով փորձ է արվում սպասարկել Նիկոլի անձնական քմահաճույքները՝ դրանք ներկայացնելով որպես իրավական ու հանրային նշանակության խնդիրներ, մինչդեռ դատարանների որոշումները ցույց են տալիս, որ այդ միջամտությունների իրավական հիմնավորվածությունը լուրջ հարցերի առաջ է կանգնած։

Մայր Աթոռի դեմ այս արշավի առանցքում Եկեղեցու ներքին կյանքը սեփական քաղաքական պատկերացումներին ենթարկելու ձգտումն է։ Սակայն Եկեղեցու կանոնական ինքնուրույնությունը չի կարող կախված լինել իշխանության ղեկավարի անձնական վերաբերմունքից։ Դատարանների այս որոշումները ևս մեկ անգամ ընդգծում են, որ Եկեղեցու ներքին հարցերը պետք է կարգավորվեն եկեղեցական իրավասության շրջանակում, այլ ոչ թե դառնան քաղաքական ճնշման միջոց։

Հ.Գ. Նենց որ, դու շարունակիր լուրջ դեմքով կոշիկներդ վաքսել:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 534

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.