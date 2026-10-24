Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Օրենքը քաղաքական իշխանության զենքը չէ. հայաստանյան ժողովրդավարության փորձությունը

Օրենքը քաղաքական իշխանության զենքը չէ. հայաստանյան ժողովրդավարության փորձությունը

Օրենքը քաղաքական իշխանության զենքը չէ. հայաստանյան ժողովրդավարության փորձությունը
23.10.2026 | 11:32

Ընտրություններից մի քանի օր առաջ ձերբակալել ընդդիմադիր թեկնածուին, իսկ հետո շարունակել աշխարհին պատմել հայաստանյան ժողովրդավարության մասին. ահա այն հակասությունը, որն այսօր տեսնում ենք Հայաստանում։
Նիկոլ Փաշինյանը կրկին անձամբ է մտել ընտրական պայքարի մեջ։ Վարչապետի մակարդակով հնչում են հրապարակային հրահանգներ, իսկ ժամեր անց իրավապահ համակարգը գործողությունների է անցնում ընդդիմադիր ուժի դեմ՝ ընտրություններից ընդամենը օրեր առաջ։
Այս ձեռագիրը Հայաստանի դեպքում արդեն ծանոթ է։ Քաղաքական մրցակիցների դեմ քրեական արդարադատության գործիքների կիրառումը չի կարող ներկայացվել որպես ժողովրդավարության պաշտպանություն։ Ընդհակառակը՝ երբ գործադիր իշխանության ղեկավարը քաղաքական ազդակներ է տալիս, իսկ դրանց հետևում են իրավապահների գործողությունները, վտանգվում է հենց այն սահմանը, որը ժողովրդավարական պետությունում պետք է բաժանի քաղաքական իշխանությունն ու իրավապահ համակարգը։
Եվ նույնիսկ եթե ընդունենք, որ ընտրակաշառքի հնարավոր դեպքի վերաբերյալ կան քննության արժանի տեղեկություններ, դա դեռ չի պատասխանում ամենակարևոր հարցին. ինչո՞ւ էր ընտրություններից մի քանի օր առաջ անհրաժեշտ ընդդիմադիր թեկնածուին ազատությունից զրկել։
Մեղադրանքը մեղավորություն չէ։ Որտե՞ղ է անմեղության կանխավարկածը։ Որտե՞ղ է անձնական ազատության իրավունքը։ Եվ ի՞նչն էր խանգարում քննությունն իրականացնել այնպիսի միջոցներով, որոնք թեկնածուին փաստացի չէին հեռացնի ընտրական պայքարից։ Սա հատկապես ծանր հարց է ընտրությունների ժամանակ, երբ պետության ցանկացած հարկադրանք կարող է ուղղակի ազդեցություն ունենալ քաղաքական մրցակցության պայմանների վրա։
Ժողովրդավարությունը վարչապետի ֆեյսբուքյան հայտարարությունը չէ։ Ժողովրդավարությունը նաև սոսկ ընտրություններ անցկացնելու մասին հայտարարությունը չէ։ Ժողովրդավարությունը իշխանության սահմանափակումն է օրենքով և քաղաքական հակառակորդի իրավունքը՝ ազատորեն մրցելու իշխանության հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող անվերջ խոսել ժողովրդավարությունից՝ ամեն անգամ քաղաքական մարտահրավերի հանդիպելիս փորձության ենթարկելով հենց դրա հիմնարար սկզբունքները։
Օրենքը քաղաքական իշխանության զենքը չէ։

Ռոբերտ ԱՄՍՏԵՐԴԱՄ
Դիտվել է՝ 546

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.