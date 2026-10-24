Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Խելքի՛ եկ, աշխարհ

Խելքի՛ եկ, աշխարհ

Խելքի՛ եկ, աշխարհ
23.10.2026 | 11:39

Է՜հ, աշխա՜րհ, աշխա՜րհ, մոլորվա՛ծ աշխարհ,
Այս ի՞նչ արեցիր քո գլխին, աշխա՛րհ,
Այսքան չարիքը ո՞նց ամբարեցիր,
Քո գլխին այս ի՜նչ փորձանք բերեցիր,
Ինքդ քե՛զ անգամ չխնայեցիր.
Դու նաև քեզնից քե'զ օտարեցիր,
Քարուքանդ աշխարհ,
Խղճի բանտ աշխարհ...

Այդ ե՞րբ էր սիրտդ դարձավ այդքան քար,
Ուրիշի վշտին այդքա՜ն անտարբեր,
Այդքան ոխերի՜մ,
Այդքան գլխակե՜ր,
Բարուն ու լավին այդքա՜ն նախանձող,
Չարիքի առաջ լու՜ռ ճամփա բացող,
Քո շահը արած միայն նշաձող՝
Սատանայի հետ անգամ շնացող,
Լավությունն այդքան արագ մոռացող,
Ապերա՛խտ աշխարհ՝
Ուտող-ուրացող...

Ախր երբ ուզես՝ հոգիդ նու՜րբ, զեղու՜ն,
Ցանքսդ առատ է, և հունձքդ՝ բեղուն.
Ի՞նչ չար մտքեր են ուղեղդ խեղում,
Որ ուղիղ ճամփադ անդունդ ես շեղում:

Ի՞նչ սատանա է խելքիդ հետ խաղում,
Որ անմեղ մարդկանց արյուն ես հեղում,
Ինչո՞ւ ես չարն ու բարին մեկտեղում,
Չարին հնազա՛նդ,
Տնաքա՛նդ աշխարհ...

Դու, որ կարող ես դրախտ արարել,
Հրաշքներ բազում լույս աշխարհ բերել,
Սահմաններ դնել անսահմանի մեջ,
Ամեն օր կյանքում բացել մի նոր էջ,
Դու, որ շարունակ փնտրել ես, պեղել,
Անշունչ սարքում ես ուղեղ զետեղել,
Երկնաքարերի ճամփան ես շեղել,
Այդ ինչպե՞ս դարձար ադքան անուղեղ։

Տեսնես՝ էլ ի՞նչ կա քո մութ ուղեղում,
Որ մարդու հոգին, մարմինն է խեղում...
Վա՛յ քո բանական ասողին, աշխա՜րհ,
Անաբու՛ռ աշխարհ,
խեղ ու ծու՛ռ աշխարհ...

Թե բանականդ՝ խորհող ու ասուն,
Աստծուց աներկյուղ, բնազդին գերի,
Ինքնակամ զոհն է հիվանդ կրքերի,
Ինչպես մի անմիտ, անբան անասուն,
Սեռամոլ անսեռ՝ վայրենի ու խեռ*,
Էլ կուսությունդ ո՞ւր մնաց, աշխա՛րհ,
Լոկ քարանձավո՞ւմ՝ անհայր ու անմայր:

Ու մարդասե՞ր ես համարում քեզ դեռ,
Երբ մեղքդ է դարձել ահավոր մի բեռ.
Ո՞ւմ իրավունքն ես տեսնես դու հարգում,
Երբ ողջ մարդկային ցեղն ես անարգում:

Ամոթից գետինն ինչպե՞ս չես մտնում,
Երկինքը գլխիդ ինչպե՞ս չի մթնում,
Եվ քեզ անաչա՜ռ, արդա՞ր ես ասում,
Երբ չես տարբերում մարդ ու անասուն:
Թե էսպես գնա, ի՞նչ տարբերություն՝
Մա՞րդ ենք ծնվել, թե՞ անբարո մի շուն:

Հիմա թե թույլ տաս, որ մերկ էլ ման գան,
Չեն հիշի թզի տերևն էլ անգամ․
Ինչ կա՞ որ, ազատ մարդ են ինքնակամ,
Բարն է արգելված դարձել դառնահամ:

Ու էլ ի՞նչ ամո՜թ, ի՞նչ Աստվածաշո՜ւնչ՝
Թող ապրեն մարդիկ դարին համահունչ,
Ապրեն միշտ գերի սեփական անձին,
Մինչև կործանվես՝ անսեռ ու անծին...

Ինչի՞ ես ձգտում այդպես մոլագար,
Դե հերի՛ք եղավ, խելքի՛ եկ, աշխա՛րհ:

Հասմիկ ՎԱՐՈՍՅԱՆ

*խեռ- անսաստ, ըմբոստ, ստամբակ, հեստ, անհնազանդ, անսանձ, անզուսպ, ապերասան
Դիտվել է՝ 523

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.