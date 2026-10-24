Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » ONEX.AM-ը քաղաքացիներին «ստիպում» է մնալ տանը և չաշխատել

ONEX.AM-ը քաղաքացիներին «ստիպում» է մնալ տանը և չաշխատել

ONEX.AM-ը քաղաքացիներին «ստիպում» է մնալ տանը և չաշխատել
23.10.2026 | 11:56

ONEX-ն առցանց գնումների առաքման ծառայություն է: Դա նշանակում է, որ վճարած գումարի դիմաց կազմակերպությունը պարտավորություն ունի քաղաքացու կողմից առցանց եղանակով գնված ապրանքն առաքել նշված հասցեով:
Ըստ այդմ, ՀՀ աշխատավորները` հերոս-հարկատուները (ըստ Նիկոլ Փաշինյանի), առցանց գնումներ են կատարում և սպասում, որ ONEX-ն իրենց գնած ապրանքն առաքի նշված հասցեով: Առաքման հստակ օրն ու ժամը հայտնի չէ:
Այժմ իրական դեպք:
Աշխատանքային օր է: Ժամը 11:12: Հերոս-հարկատուն աշխատավայրում է: Վերջինս աշխատում է, որ հարկ վճարի և «հերոսացվի» ՀՀ վարչապետի կողմից: Հերոս-հարկատուի հեռախոսին զանգ է գալիս: Զանգահարում է ONEX-ի առաքիչը: Նա ավետում է, որ գտնվում է նշված հասցեում և բերել է առաքանին: Հերոս-հարկատուն առաքչին բացատրում է, որ ինքը տանը չէ և տանը մարդ չկա: Վերջինս խնդրում է առաքչին մի փոքր ուշ գալ կամ նախապես (գոնե 1-2 ժամ առաջ) գալու մասին զգուշացնել: Առաքիչը լսել չի ցանկանում մի փոքր ուշ գալու վերաբերյալ հերոս-հարկատուի խնդրանքը և պահանջում է հենց այդ պահին ընդունել առաքանին, հակառակ դեպքում` առաքանին «հետ կուղարկվի»: Հերոս-հարկատուն զանգահարում է ONEX-ի գրասենյակ: Այնտեղից տեղեկացնում են, որ առաքիչը ճիշտ է, ONEX-ն այդպես է աշխատում: Ըստ գրասենյակի աշխատակցի, ONEX-ը հաճախորդներին առաքման մասին տեղեկացնում է առավելագույնը 15 րոպե առաջ:
Ի՞նչ է ստացվում: Փաստորեն, ONEX-ի հաճախորդներն ONEX-ի «բարիքներից» օգտվելու համար պետք է չաշխատեն, ողջ օրը նստեն տանը և սպասեն ONEX-ի առաքչին: Իսկ, եթե քաղաքացիները չաշխատեն, ապա չեն վճարի հարկերը, հետևաբար` կհերոսազրկվեն: Հայաստանում այլևս հերոս-հարկատուներ չեն լինի: Այլ կերպ ասած` ONEX-ը փաստացի «վիժեցնում է» ՀՀ հերոս-հարկատուների աշխատավայրում աշխատանքի պատշաճ կատարումը: Սաբոտա՞ժ:
Մի խոսքով, թող (ամեն ինչ) ու արի ONEX: Ի դեպ, հենց դա է ONEX-ի կարգախոսը:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 715

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.