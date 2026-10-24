Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Մինչև Ադրբեջան պետության ձևավորումը՝ Կոմիտասը դեռևս 1905 թվականին Հառիճում գրի էր առել «Աման Թելո» երգի մի քանի տարբերակ

Մինչև Ադրբեջան պետության ձևավորումը՝ Կոմիտասը դեռևս 1905 թվականին Հառիճում գրի էր առել «Աման Թելո» երգի մի քանի տարբերակ

Մինչև Ադրբեջան պետության ձևավորումը՝ Կոմիտասը դեռևս 1905 թվականին Հառիճում գրի էր առել «Աման Թելո» երգի մի քանի տարբերակ
23.10.2026 | 12:09

2026 թվականի ամռանը Փարիզում «System of a Down» ռոք խմբի համերգի ընթացքում «Աման Թելլո» երգի կատարումը քննարկումների և դժգոհության նոր ալիք բարձրացրեց ադրբեջանական մեդիայում։ Ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներ երգը ներկայացրին որպես «ադրբեջանական ժողովրդական ստեղծագործություն»՝ հայկական կողմին մեղադրելով այն յուրացնելու մեջ։ Սակայն երգի պատմական ակունքների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այն վաղուց հայտնի էր հայկական ժողովրդական երաժշտական միջավայրում։
Հայ մեծանուն կոմպոզիտոր և ազգագրագետ Կոմիտասը դեռևս 1905 թվականին Հառիճում գրի է առել «Աման Թելլո» երգի մի քանի տարբերակներ։ Այս փաստագրական վկայությունը կարևոր նշանակություն ունի ստեղծագործության պատմությունն ուսումնասիրելու տեսանկյունից, քանի որ հաստատում է դրա գոյությունը հայկական երաժշտական միջավայրում դեռևս XX դարի սկզբին՝ շատ ավելի վաղ, քան 1918 թվականին Ադրբեջանի Ժողովրդական Հանրապետության հիմնադրումը։
Ադրբեջանական նման գործելակերպը միտված է պատմական անցյալի վերաձևակերպմանը, սեփական մշակութային ժառանգության արհեստականորեն հնացմանն ու այլ ժողովուրդների մշակութային արժեքներն ադրբեջանական մշակույթի մաս ներկայացնելուն։

«Գեղարդ» գիտավերլուծական հիմնադրամ
Դիտվել է՝ 581

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.