Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Ընդդիմության բարդ ընտրությունը. իշխանության կցո՞րդ, թե՞ ձախողում ընտրություններում

Ընդդիմության բարդ ընտրությունը. իշխանության կցո՞րդ, թե՞ ձախողում ընտրություններում

Ընդդիմության բարդ ընտրությունը. իշխանության կցո՞րդ, թե՞ ձախողում ընտրություններում
23.10.2026 | 12:15

Չասեմ չէ՞, թե արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների դեպքում պատկերն ինչպիսին կլինի։ Ժողովուրդն ամենևին մեղավոր չէ, այլ այն ուժերը, որոնք աշխատանքի փոխարեն պոպուլիզմ են ցանել ու ցանում։
ԲՀԿ-ին դուրս թողնելը, ԱԺ-ում «կոնստրուկտիվ-կոնստրուկտիվ» խաղը, ՏԻՄ ընտրություններում նոր վերադասավորումների համար նախապայմանների ստեղծումն ունեն մեկ նպատակ՝ հաջորդիվ տոտալ վերահսկողության սահմանում թե՛ ՏԻՄ-երում և թե՛ ԱԺ-ում։ Այս տեմպերով հենց այդպես էլ կլինի։
Ի միջի այլոց, հաջորդ ընտրություններում խորհրդարանական ընդդիմության համար առավել բարդ ու դժվար խնդիրներ են լինելու. կրկին նույն մարդկանց համոզելը դժվար կլինի, նախկին մեխանիզմները գրեթե չեն աշխատի, իսկ ընդդիմության օգտին քվեարկած մարդիկ ոչ թե առանձին դեմքերի համար են քվեարկել, այլ հօգուտ արմատական դիրքավորված ընդդիմության։ Իսկ այս պահին այդ պատկերը փոխվում է։ Հասարակությունը մեծ հաշվով մեղք չունի, մեղքը քաղաքական դերակատարներինն է․․․
Ու ամենակարևորը՝ սահմանադրության հարցում համաձայնությունը ընդդիմությանը կդարձնի իշխանության կցորդ՝ առնվազն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների առկա կոնֆիգուրացիայում, իսկ չպայմանավորվելը՝ ձախողում ընտրություններում՝ այս պահի կոնֆիգուրացիայով։
Իսկապես, շատ բարդ վիճակ է լինելու, և Փաշինյանի խորհրդատուները հենց դրան էին տանում։

Արա Լ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 593

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.