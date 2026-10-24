Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » «Հայկական «սոցփաթեթի» միջազգային նախատիպերը

«Հայկական «սոցփաթեթի» միջազգային նախատիպերը

«Հայկական «սոցփաթեթի» միջազգային նախատիպերը
23.10.2026 | 13:20

Աշխարհի տարբեր երկրներում պետական ծառայողների համար գործում են Հայաստանի «սոցփաթեթին» նմանվող կամ դրան փոխարինող սոցիալական երաշխիքների տարբեր մոդելներ: Սովորաբար դրանք կոչվում են պետական ծառայողների արտոնությունների փաթեթ (Civil Service Benefits / Employee Perks):
Ըստ կառուցվածքի և մոտեցումների՝ միջազգային փորձը բաժանվում է հետևյալ հիմնական մոդելների․
1. Ճկուն նպաստների մոդել (Cafeteria Plans) — ԱՄՆ և Կանադա
ԱՄՆ-ում և Կանադայում լայնորեն տարածված է «Կաֆետերիա» (Flexible Benefits) համակարգը: Պետությունը յուրաքանչյուր աշխատակցի հատկացնում է որոշակի բյուջե կամ միավորներ, և աշխատակիցն ինքն է ընտրում իրեն անհրաժեշտ ծառայությունները․
• Health Savings Account (HSA) / FSA. Հատուկ հաշիվներ առողջապահական ծախսերի կամ երեխաների խնամքի ու կրթության համար:
• Student Loan Repayment Program. Պետական հիմնարկը մասնակի կամ ամբողջությամբ մարում է աշխատակցի ուսանողական վարկերը:
• Commuter / Transit Benefits. Հանրային տրանսպորտով երթևեկելու կամ ավտոկայանատեղիի ծախսերի փոխհատուցում:
• Wellness & Fitness. Մարզասրահների անդամավճարների փոխհատուցում:
2. Ուղղակի ծառայությունների և բարձր կենսաթոշակի մոդել — Եվրոպական Միություն (Ֆրանսիա, Գերմանիա, Բելգիա)
Եվրոպական երկրներում պետական ծառայողները (ինչպես նաև ԵՄ կառույցների աշխատակիցները) ունեն հատուկ կարգավիճակ․
• Հատուկ բժշկական ապահովագրություն (JSIS / Mutuelle). Պետական աշխատողներն ու նրանց ընտանիքի անդամներն ստանում են բժշկական ծախսերի 80–100% փոխհատուցում:
• Կրթական նպաստներ (Education Allowance). Երեխաների դպրոցական կամ նախադպրոցական կրթության ծախսերի լրիվ կամ մասնակի ծածկույթ:
• Արձակուրդային լրավճարներ (Vacation Pay / Holiday Allowance). Տարեկան արձակուրդ գնալիս աշխատակցին վճարվում է լրացուցիչ 13-րդ կամ 14-րդ աշխատավարձ՝ հանգստի կազմակերպման համար:
• Արտոնյալ կենսաթոշակային համակարգ. Պետական ծառայողներն ստանում են վերջին աշխատավարձի մինչև 70%-ի չափով պետական կենսաթոշակ:
3. Վաուչերային և սանատոր-կուրորտային մոդել — Ռուսաստան և ԱՊՀ երկրներ
Ռուսաստանում, Ղազախստանում և մի շարք այլ ԱՊՀ երկրներում գործում է խառը մոդել․
• Կամավոր առողջապահական ապահովագրություն. Բժշկական ապահովագրության հատուկ փաթեթներ պետական աշխատողների համար:
• Սանատոր-կուրորտային բուժում. Պետական ծառայողներին և ուժային կառույցների աշխատակիցներին հատկացվում են անվճար կամ զգալի զեղչերով ուղեգրեր (վաուչերներ) դեպի պետական առողջարաններ և հանգստյան տներ:
• Ճանապարհածախսի փոխհատուցում. Տարին մեկ անգամ դեպի հանգստի վայր և հետադարձ տրանսպորտային (ավիա կամ երկաթգծային) ծախսերի լրիվ փոխհատուցում:
4. Ասիական մոդել (Բնակարանային և ընտանեկան աջակցություն) — Սինգապուր, Ճապոնիա
• Բնակարանային աջակցություն (Housing Allowance). Աշխատակիցներին տրամադրվում է ցածր տոկոսադրույքով պետական հիպոթեք կամ բնակարանի վարձակալության ուղղակի սուբսիդավորում:
• Ընտանեկան նպաստներ (Family / Child Support). Յուրաքանչյուր խնամարկյալի (երեխա, տարեց ծնող) համար սահմանվում են ամսական լրացուցիչ վճարներ:

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 570

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.