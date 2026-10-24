«Հայկական «սոցփաթեթի» միջազգային նախատիպերը

Աշխարհի տարբեր երկրներում պետական ծառայողների համար գործում են Հայաստանի «սոցփաթեթին» նմանվող կամ դրան փոխարինող սոցիալական երաշխիքների տարբեր մոդելներ: Սովորաբար դրանք կոչվում են պետական ծառայողների արտոնությունների փաթեթ (Civil Service Benefits / Employee Perks):
Ըստ կառուցվածքի և մոտեցումների՝ միջազգային փորձը բաժանվում է հետևյալ հիմնական մոդելների․
1. Ճկուն նպաստների մոդել (Cafeteria Plans) — ԱՄՆ և Կանադա
ԱՄՆ-ում և Կանադայում լայնորեն տարածված է «Կաֆետերիա» (Flexible Benefits) համակարգը: Պետությունը յուրաքանչյուր աշխատակցի հատկացնում է որոշակի բյուջե կամ միավորներ, և աշխատակիցն ինքն է ընտրում իրեն անհրաժեշտ ծառայությունները․
• Health Savings Account (HSA) / FSA. Հատուկ հաշիվներ առողջապահական ծախսերի կամ երեխաների խնամքի ու կրթության համար:
• Student Loan Repayment Program. Պետական հիմնարկը մասնակի կամ ամբողջությամբ մարում է աշխատակցի ուսանողական վարկերը:
• Commuter / Transit Benefits. Հանրային տրանսպորտով երթևեկելու կամ ավտոկայանատեղիի ծախսերի փոխհատուցում:
• Wellness & Fitness. Մարզասրահների անդամավճարների փոխհատուցում:
2. Ուղղակի ծառայությունների և բարձր կենսաթոշակի մոդել — Եվրոպական Միություն (Ֆրանսիա, Գերմանիա, Բելգիա)
Եվրոպական երկրներում պետական ծառայողները (ինչպես նաև ԵՄ կառույցների աշխատակիցները) ունեն հատուկ կարգավիճակ․
• Հատուկ բժշկական ապահովագրություն (JSIS / Mutuelle). Պետական աշխատողներն ու նրանց ընտանիքի անդամներն ստանում են բժշկական ծախսերի 80–100% փոխհատուցում:
• Կրթական նպաստներ (Education Allowance). Երեխաների դպրոցական կամ նախադպրոցական կրթության ծախսերի լրիվ կամ մասնակի ծածկույթ:
• Արձակուրդային լրավճարներ (Vacation Pay / Holiday Allowance). Տարեկան արձակուրդ գնալիս աշխատակցին վճարվում է լրացուցիչ 13-րդ կամ 14-րդ աշխատավարձ՝ հանգստի կազմակերպման համար:
• Արտոնյալ կենսաթոշակային համակարգ. Պետական ծառայողներն ստանում են վերջին աշխատավարձի մինչև 70%-ի չափով պետական կենսաթոշակ:
3. Վաուչերային և սանատոր-կուրորտային մոդել — Ռուսաստան և ԱՊՀ երկրներ
Ռուսաստանում, Ղազախստանում և մի շարք այլ ԱՊՀ երկրներում գործում է խառը մոդել․
• Կամավոր առողջապահական ապահովագրություն. Բժշկական ապահովագրության հատուկ փաթեթներ պետական աշխատողների համար:
• Սանատոր-կուրորտային բուժում. Պետական ծառայողներին և ուժային կառույցների աշխատակիցներին հատկացվում են անվճար կամ զգալի զեղչերով ուղեգրեր (վաուչերներ) դեպի պետական առողջարաններ և հանգստյան տներ:
• Ճանապարհածախսի փոխհատուցում. Տարին մեկ անգամ դեպի հանգստի վայր և հետադարձ տրանսպորտային (ավիա կամ երկաթգծային) ծախսերի լրիվ փոխհատուցում:
4. Ասիական մոդել (Բնակարանային և ընտանեկան աջակցություն) — Սինգապուր, Ճապոնիա
• Բնակարանային աջակցություն (Housing Allowance). Աշխատակիցներին տրամադրվում է ցածր տոկոսադրույքով պետական հիպոթեք կամ բնակարանի վարձակալության ուղղակի սուբսիդավորում:
• Ընտանեկան նպաստներ (Family / Child Support). Յուրաքանչյուր խնամարկյալի (երեխա, տարեց ծնող) համար սահմանվում են ամսական լրացուցիչ վճարներ:
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ