Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Ջայլամային քաղաքականությունը պատասխան չէ. ադրբեջանական կեղծիքն ու մեր լռությունը

Ջայլամային քաղաքականությունը պատասխան չէ. ադրբեջանական կեղծիքն ու մեր լռությունը

Ջայլամային քաղաքականությունը պատասխան չէ. ադրբեջանական կեղծիքն ու մեր լռությունը
23.10.2026 | 13:24

Ուշի-ուշով հետևելով ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկի՝ «Արևմտյան Ադրբեջանի հուշարձանները» շարքին՝ ավելի ու ավելի պարզ եմ տեսնում, թե ինչ նպատակ է հետապնդում ադրբեջանական պետական քարոզչությունը։ Ադրբեջանը հետևողականորեն ձևավորում է կեղծ ու արհեստականորեն ստեղծված պատմական «պատկերացում», որի միջոցով Հայաստանի տարածքն ու հայկական մշակութային ժառանգությունը փորձում է ներկայացնել որպես իր պատմական սեփականություն։
Եվ մինչ Ադրբեջանը քայլ առ քայլ առաջ է տանում իր այսպես կոչված «Արևմտյան Ադրբեջանի» հայեցակարգը, ես լուրջ հարցեր ունեմ՝ ի՞նչ հակաքայլեր են ձեռնարկվում այս քարոզչությանը դիմակայելու համար: Մեր հակառակորդը, թեկուզ նրան անվանում են «կիրթ ու կառուցողական», հետևողականորեն տարածում է իր թեզերը, իսկ մենք չենք հակադրում որևէ փաստ, պատմական վկայություն և պետական մակարդակով մշակված ռազմավարություն՝ առաջացնելով վտանգավոր դատարկություն։
Այս ամենի ֆոնին ավելի ու ավելի մտահոգիչ է դառնում այն տպավորությունը, որ Հայաստանը ոչ միայն պատշաճ հակազդեցություն չի ցուցաբերում, այլև քաղաքական որոշումների ու զիջումների հետևանքով աստիճանաբար հայտնվում է ադրբեջանական օրակարգի թելադրանքի ներքո: Սա պարզապես քարոզչական պայքար չէ, այլ պայքար է մեր պատմական հիշողության, ինքնիշխանության և ապագայի համար։
Ջայլամային քաղաքականությունը պատասխան չէ։ Մեր պատասխանը պետք է լինեն փաստերը, ազգային շահի պաշտպանությունն ու հետևողական պետական քաղաքականությունը։

Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆ
Դիտվել է՝ 679

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.