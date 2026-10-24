Կատարելով դատարանի վճռի պահանջը

Կատարելով ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի թիվ ԵԴ/31912/02/19 գործով 24.06.2026թ. վճռի պահանջը, «Տեսակետ» ՍՊԸ-ն ներողություն է խնդրում Հայկ Զարեհի Սարգսյանից «Իրատես» թերթում և «Իրատես» լրատվական կայքում 2019 թ․ սեպտեմբերի 6-ին հրապարակված «Իմ քայլում» հարց լուծողները» վերնագրով հոդվածի համար։
«Իմ քայլում» հարց լուծողները» վերնագրով հոդվածում տեղ գտած «Աննայի մասնակցությամբ օրերս անցկացված նիստում մի ուշագրավ դրվագ է եղել «Նիկոլի շիշ բռնող» արտահայտությունից զայրացող ու մամուլին դատի տվող Հայկ Սարգսյանը, երբ Ամուլսարի շահագործմանը դեմ է խոսել, Աննա Հակոբյանը նրան կրկին իր կարգավիճակն է հիշեցրել. «Դու ընդամենը Նիկոլի շիշը բռնողն ես եղել» արտահայտությունը չի համապատասխանում իրականությանը։