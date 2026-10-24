Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » 21-րդ դարի «Յալթան» և «Պոտսդամը» սարերի հետևում չեն

21-րդ դարի «Յալթան» և «Պոտսդամը» սարերի հետևում չեն

21-րդ դարի «Յալթան» և «Պոտսդամը» սարերի հետևում չեն
23.10.2026 | 15:34

Լավրովը Թեհրանում է: Եթե նրան հաջողվի համոզել ապաշրջափակել Հորմուզը, ապա, կարծում եմ, դրան կհետևի Պուտինի առաջարկած Թրամփ-Սի Ծինփին-Պուտին հանդիպումը, իսկ դա իր հերթին կնշանակի, որ 21-րդ դարի Յալթան և Պոտսդամը սարերի հետևում չեն:

Դուք կհարցնեք՝ բա Եվրոպա՞ն: Եվրոպան, կարծում եմ, ևս մասնակից կդառնա նոր աշխարհակարգի ձևավորմանը, բայց արդեն՝ նոր առաջնորդներով և ոչ այն մասշտաբով, ինչը ուներ ԽՍՀՄ փլուզվելուց հետո: Սա, իհարկե, բարդ և երկարատև պրոցես է լինելու, իրենց տեղը պետք է փորձեն ունենալ նաև արաբական աշխարհը, Թուրքիան, Իսրայելը, հզոր տեմպերով զարգացող Հնդկաստանը, վերջին շրջանում բավականին ամրապնդված Իրանը և այլ լոկալ աշխարհաքաղաքական կենտրոններ:

Ո՞վ կշահի և ո՞վ կկորցնի «փոքրերից»՝ դեռ ոչինչ պարզ չէ, դա ցույց կտա ժամանակը: Բայց կարծում եմ հանգուցալուծման սկիզբը այդքան էլ հեռու չէ…

Մեզ մնում է միայն «ոտքի տակ չընկնել»:

Կարեն Քոչարյան

Դիտվել է՝ 536

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.