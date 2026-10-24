Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » 10 անգամ էլ ընտրություն դնի, 10 անգամ էլ կգնան-կմասնակցեն երկրորդ տեղի համար

10 անգամ էլ ընտրություն դնի, 10 անգամ էլ կգնան-կմասնակցեն երկրորդ տեղի համար

10 անգամ էլ ընտրություն դնի, 10 անգամ էլ կգնան-կմասնակցեն երկրորդ տեղի համար
23.10.2026 | 15:46

Հանրաքվեով չի կարող սահմանադրություն փոխել, դրա համար անպայման կգնա արտահերթ ընտրությունների, ուր, ամեն միջոց գործադրելով, ձայն կհավաքի։

Իր իսկ խոսքերով ասած՝ եթե չեք ուզում, գնացեք հեղափոխություն արեք։

Բայց հեղափոխություն անող չկա, 10 անգամ էլ ընտրություն դնի, 10 անգամ էլ կգնան, կմասնակցեն երկրորդ տեղի համար։

Էնպես որ, վերջը շատ-շատ է մոտեցել, ու փորձած սցենարով երեք անգամ հրաժարական տալը խաղարկելով ու նոր վարչառեսուրսաքրեահետապնդողական չընտրությամբ Հայաստանի 4-րդ վիլայեթապետությունն արդեն առկայծում է հորիզոնում։

Ինչ է լինելու հետո՞։

Կենտրոնի դատարկում ու հանձնում նոր տերերին, բոլոր խոշոր տենդերներից հայկական կազմակերպությունների դուրսմղում թուրքական ընկերությունների կողմից , առևտրի ու սպասարկման ոլորտների վերաձևում իսլամ դավանողների սպասարկման համար և այլն, և այլն։ Բոլոր նախապատրաստական աշխատանքներն արվել են, ազգայինի սողացող ու բացահայտ մերժում, թուրքը վիրավորանք չէ էլ, գլխավոր ուղին խոստացված է, անգամ բաժնեմասերն են հաստատված, սահմանախախտներն ընդամենը մոլորվածներ են, եթե անգամ ծանր հանցանք են գործել, հայը նման հարցերում այլևս իրավազուրկ է, ինչպես օսմանյան կայսրությունում, միգրանտների անվան տակ թե ինչ խմբեր են հավաքվել Հայաստանում ու հատկապես խոշոր քաղաքներում՝ միայն Մոսսադը, Մի-6-ն ու ՄԻՏ-ը գիտեն…

Կարեն Ավագյան

Դիտվել է՝ 4853

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.